Документ подписали министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков, также возглавляющий Федерацию спортивного и боевого самбо, и президент НОК Геннадий Головкин, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс служба министерства обороны РК

Стороны договорились о сотрудничестве в поддержке олимпийского движения и спортивных инициатив CISM среди военнослужащих, а также о развитии спортивной инфраструктуры и повышении эффективности подготовки армейских спортсменов.

Министр обороны отметил, что назначение профессионального спортсмена с богатым опытом, как у Геннадия Головкина, на пост президента НОК, благоприятно сказывается на развитии казахстанского спорта, включая армейский. Он подчеркнул, что объединение усилий между Спортивным комитетом Министерства обороны и НОК будет способствовать повышению мастерства армейских спортсменов.

"Объединение усилий между ЦСКА Министерства обороны и Национальным Олимпийским комитетом в плане поддержки армейских спортсменов будет способствовать повышению их мастерства. Ведь цель у нас общая – взрастить чемпиона, прославить Казахстан”, – подчеркнул руководитель оборонного ведомства.

Генерал-полковник Руслан Жаксылыков также добавил, что в ближайшее время в Алматы будет создан военно-спортивный колледж, где воспитанники будут совершенствовать спортивную, военную подготовку и средне-техническое образование. Это даст молодежи из сельских регионов шанс развиваться и достигнуть больших высот в спорте.

В свою очередь президент Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан Геннадий Головкин отметил, что высоко ценит поддержку Министерства обороны в подготовке олимпийских спортсменов.

«Наше сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию спорта в Казахстане и укреплению позиций наших атлетов на международной арене. У нас общие задачи и я уверен, что наше взаимодействие станет плодотворным», - подытожил Геннадий Головкин.

Напомним, в Спортивном комитете Министерства обороны культивируется 12 олимпийских видов спорта. В Центральном спортивном клубе армии ими занимается 131 спортсмен. В прошлом году военнослужащие получили 21 лицензию на участие в Олимпийских играх. При этом четыре армейских спортсмена стали призерами Олимпиады в Париже.