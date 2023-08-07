Минсельхоз дал прогноз по кормам на фоне засухи

12,7 млн тонн сена заготовили казахстанские фермеры к сегодняшнему дню, что составляет 50,7% от запланированного на этот год объема, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

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«На субсидирование стоимости затрат на корма в этом году регионы выделили 11,7 млрд тенге. При необходимости акиматы областей могут направить дополнительные деньги.

Впервые с этого года для проведения кормозаготовительных работ сельхозтоваропроизводители могут получить льготное дизтопливо. По заявкам сформированы потребности горючего в 57,9 тысячи тонн. Отгрузка уже началась.

Кроме того, по итогам 2022 года Продкорпорация сформировала фуражный фонд в 235,2 тысячи тонн, запасы которого при необходимости будут направлены для поддержки животноводческим и птицеводческим хозяйствам по удешевленной цене.

В регионах, пострадавших от засухи, по линии НУХ «Байтерек» рассматривается возможность пролонгации и реструктуризации долгов по кредитам фермеров.

Также прорабатывается вопрос по выделению дополнительных средств из резерва Правительства на субсидирование животноводства», – отметили в МСХ.

Хорошие темпы заготовки сена в Жамбылской, Костанайской, Туркестанской и Акмолинской областях. Низкие темпы – в Павлодарской, Атырауской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях.

Отдельно, комментируя информацию о засухе, в Минсельхозе рассказали об обстановке в Костанайской области.

«Осадки, выпавшие летом, создали благоприятные условия для роста естественных и сеяных трав. Средняя урожайность трав по области составляет 5,2 ц/га, – обозначили в МСХ со ссылкой на областной акимат. – На период зимовки скота запланировано собрать 1,1 млн тонн сена, из которого уже заготовлено 843,3 тысячи тонн или 76,8%. Для кормозаготовки в текущем году региону выделено 6,3 тысячи тонн удешевленного дизельного топлива.

Для полноценного обеспечения потребности в кормах для сенокошения будут использованы все виды угодий, включая летние посевы на паровых полях и вдоль водоемов.

Средняя реализационная цена сена за тонну не изменилась с прошлого года и составляет 24-30 тысяч тенге. Однако в некоторых районах вблизи областного центра коммерческая цена доходит до 40-45 тысяч тенге.

Вместе с тем акимат области проводит работу по обеспечению грубыми кормами по приемлемым ценам пенсионеров, работников бюджетных организаций, многодетных семей, малоимущих.

В Костанайской области, учитывая данные статистики, массового забоя скота нет. С начала года забито 95 тысяч голов КРС, что меньше на 2,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года».

В Акмолинской области, по прогнозным расчетам, поголовье скота на предстоящую зимовку достигнет 640 тысяч. Фермеры уже заготовили 901,2 тысячи тонн сена или 68,9% от плана, сенажа – 132,8 тысячи тонн (51,1%). Заявки на получение удешевленного ГСМ для кормозаготовки подали свыше 200 хозяйств на 4,4 тысячи тонн дизтоплива.

В 2023 году площади кормовых культур в регионе увеличены на 27,6 тысячи га и составили 223,4 тысячи га. Для повышения объемов производства кормовых культур в регионе расширяют орошаемые земли.

В Восточно-Казахстанской области на настоящий момент заготовлено 296,2 тысячи тонн сена или 35% от запланированного объема. Текущие запасы сенажа составляют 34,1 тысячи тонн или 43,6% от плана. Численность поголовья сельхозживотных остается в среднем на уровне прошлого года.

В области утвержден план мероприятий по обеспечению кормами сельхозживотных на предстоящую зимовку, в каждом районе созданы оперативные штабы во главе с акимами.

«Основная масса сочных кормов приходится на кукурузный силос, заготовка которого начнется в сентябре. Острого дефицита кормов из-за засухи не прогнозируется», – заключили в ведомстве.