Минсельхоз затягивал инвестору сроки согласования проекта

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Как сообщается, в рамках совместной работы Генпрокуратуры и АО "НК "Kazakh Invest" (Task Force) установлена проблема инвестора, реализующего проект по строительству комбикормового завода и птицефабрики в Акмолинской области.

"При реализации инвестиционного проекта Минсельхоз в нарушение требований закона (вместо 25 рабочих дней) затянуло сроки согласования до 99 дней. По акту прокуратуры за допущенные нарушения директор департамента международного сотрудничества и привлечения инвестиций Министерства сельского хозяйства привлечен к дисциплинарной ответственности. Инвестору выдано положительное отраслевое заключение. Реализация проекта продолжена», — отметили в надзорном органе.

В ведомстве добавили, что работа по улучшению инвестиционной привлекательности страны, обеспечению защиты прав и законных интересов инвесторов продолжается и находится на особом контроле.