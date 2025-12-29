Фото: пресс-служба Минторговли

Минторговли повторно проводит республиканскую акцию «Береке Fest» в период с 23 по 31 декабря. В ней принимают участие порядка 80 крупных торговых сетей по всей стране. Среди них крупные ритейлеры и региональные торговые сети, сообщает Kazpravda.kz



Данная инициатива охватывает все регионы страны и в первую очередь направлена на стабилизацию цен на основные товары народного потребления, поддержку отечественных производителей и повышение доступности казахстанской продукции для населения.

Ранее ведомство уже организовывало данную акцию в сентябре–октябре текущего года. Снижение цен стало возможным благодаря уменьшению торговой надбавки со стороны торговых сетей, а также выстраиванию прямых связей между фермерами и торговыми точками. Это позволило обеспечить прямые поставки продукции, минуя посредников.

В министерстве подчеркнули, что в рамках акции торговые сети снизили торговые надбавки, в результате чего со скидками предлагаются не только отечественные, но и импортные товары. Ассортимент акции включает социально значимые продовольственные товары.

«В рамках акции в крупных торговых сетях организованы специальные промо-зоны для продукции казахстанских производителей. Основные цели акции - продвижение отечественных товаров, развитие устойчивой кооперации между торговыми сетями и местными поставщиками. Кроме того, акция способствует стимулированию внутреннего спроса и укреплению продовольственной безопасности страны», – сказано в публикации.

Все торговые точки, участвующие в акции, оформлены в едином стиле. Это облегчает ориентацию потребителей в торговом пространстве и позволяет акцентировать внимание на доступности продукции и ее местном происхождении.