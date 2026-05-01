Минтранс провел рейды в поездах частных компаний

Выявлены нарушения в обслуживании и состоянии инвентаря в вагонах

Министерство транспорта Казахстана усилило контроль за качеством пассажирских перевозок, передает Kazpravda.kz. Совместно с транспортной прокуратурой проведены проверки поездов частных компаний на популярных маршрутах.

Инспекции охватили составы на направлениях Астана - Уральск, Астана - Аркалык, Костанай - Алматы и Кызылорда - Кокшетау. Специалисты оценили техническое состояние вагонов, санитарные условия, оснащение для маломобильных пассажиров и работу видеонаблюдения.

«В ходе обследований выявлены отдельные нарушения, касающиеся состояния инвентаря и уровня сервисного обслуживания. По итогам проверок перевозчикам даны указания по устранению недостатков», - сообщает Министерство транспорта РК.

По итогам рейдов составлены акты и выданы предписания. В ведомстве подчеркнули, что проверки будут проводиться на регулярной основе. Пассажирам напомнили о возможности направлять жалобы через Ситуационный центр через мессенджеры по номеру +7 700 098 35 35.