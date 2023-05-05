Озвучен размер субсидии на оснащение рабочего места для лица с инвалидностью

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Более 1 млн тенге составит размер компенсации затрат работодателя.  

Фото: Kazpravda.kz

Проект приказа министра труда и социальной защиты населения РК «Об определении размера субсидий на оснащение специального рабочего места» вынесли на обсуждение на портале «Открытые НПА», сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, проект предусматривает размер субсидий на оснащение одного специального рабочего места в сумме не более 300-кратного месячного расчетного показателя (МРП), установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

Отметим, что с 1 января 2023 года МРП равен 3 450 тенге. 

Обсуждение документа на портале продлится до 23 мая. 

 

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