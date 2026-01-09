Выплаты из ЕНПФ и ЕПВ не будут облагаться ИПН

Пенсионные новости
82
Дана Аменова
специальный корреспондент

Данная льгота не коснется нерезидентов страны

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 1 января 2026 года, согласно вступившему в силу новому Налоговому кодексу, доходы в виде пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат на жилье/лечение (ЕПВ) из ЕНПФ освобождены от индивидуального подоходного налога (ИПН), за исключением пенсионных выплат, осуществляемых нерезидентам РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда 

Как было?

Ранее все пенсионные выплаты, в том числе ЕПВ из ЕНПФ относились к доходу, который облагался ИПН по ставке 10% у источника выплаты. Пенсионные взносы перечислялись на индивидуальные пенсионные счета до налогообложения, ИПН удерживался при выплатах. При этом учитывались суммы корректировки и налоговых вычетов.

При использовании единовременных пенсионных выплат на жилье/лечение также предусматривалось удержание ИПН. При этом существовало два способа его удержания на выбор получателя: сразу при получении ЕПВ или с отсрочкой до выплат по графику.

Как с 1 января 2026 года?

ИПН не удерживается со всех видов пенсионных выплат за исключением случаев, если получатель будет нерезидентом РК, а также не будет удерживаться с ЕПВ.

Изменения включают также отмену с 1 января 2026 года начисленных обязательств по уплате ИПН с ЕПВ на жилье/лечение, отсроченных до выхода на пенсию, но не предполагают возврата ранее уплаченных в бюджет налогов.

При этом лица, относящиеся к социально уязвимым группам, имеют право на применение налоговых вычетов в пределах 882-кратного размера месячного расчетного показателя, действующего на 1 января соответствующего финансового года к налогооблагаемому доходу в виде единовременных пенсионных выплат. Это лица с инвалидностью первой, второй или третьей групп, один из родителей или опекунов детей с инвалидностью, один из усыновителей (удочерителей), приемных родителей детей-сирот, ветераны боевых событий и другие категории. Полный перечень лиц – в 404 статье Налогового кодекса РК. Если получатели, относящиеся к данной категории, при использовании ЕПВ оплатили ИПН сразу, они могут обратиться с соответствующим заявлением и подтверждающими документами в ЕНПФ для применения перерасчета и возмещения ИПН согласно новому Налоговому кодексу в течение трех лет с даты получения ЕПВ. 

Что еще изменится?

Также изменения включают отмену с 1 января 2026 года налоговых вычетов по добровольным пенсионным взносам, произведенным в свою пользу, применяющихся в установленных Налоговым кодексом размерах к доходу, подлежащему налогообложению у источника выплаты.

При этом сохранилась норма о том, что добровольные пенсионные взносы, перечисленные налоговым агентом в ЕНПФ в пользу работника, не являются доходом физического лица (соответственно, не облагаются ИПН), а для работодателя такие расходы подлежат вычету при расчёте корпоративного подоходного налога. То есть в этом случае налоговые льготы получает и работник, и работодатель.

#выплаты #фонд #ЕНПФ #ИПН #ЕПВ

