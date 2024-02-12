Минтруда опровергло информацию о выплате компенсаций для казахстанцев

Рассылка, распространяемая в социальных сетях, о том, что Минтруда производит выплату компенсаций, не соответствует действительности, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минтруда

По информации ведомства, для перечисления ложной компенсации неизвестные предлагают перейти по ссылке.

— Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке. Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений по номеру 1414, — пишут в распространенном пресс-релизе.

В министерстве просят граждан доверять только официальным источникам и напоминают, что распространение ложной информации карается по закону.