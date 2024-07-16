Минцифры  без «белых пятен»

Цифровизация
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Лаура Тусупбекова

Глава Минцифры Жаслан Мадиев на брифинге рассказал о своем опыте инвестиций, о визите в Казахстан основателя Telegram Павла Дурова и о том, сколько школ подключены к Starlink

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) Жаслан Мадиев сообщил, что в настоящее время 1 729 сельских школ подключены к спутниковому Интернету технологией Starlink. Кроме того, после согласования с соответствующими органами планируется расширить пилотный проект по доступу к Интернету во время ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Одним из ключевых мероприятий реализации национального проекта «Доступный Интернет» является обеспечение мобильным Интернетом республиканских и основных областных автодорог. В Казахстане около 25 тыс. км респуб­ликанских автодорог.

– Обеспечение автодорог доступом к Интернету является основой для цифровизации отрасли транспорта, повышения безопасности, улучшения логистики и управления транспортными потоками, развития инфраструктуры и услуг, – сказал председатель Комитета телекоммуникаций Ержан Мейрамов.

Вместе с тем Минцифры продолжает работу по устранению «белых пятен». Так, в 2023 году в Астане насчитывалось 67 локаций, из них 52 были устранены. На сегодняшний день с учетом новых локаций МЦРИАП работает над 31 локацией. По поручению Премьер-министра аналогичная работа по устранению «белых пятен» будет продолжена и в других регионах страны.

Как и следовало ожидать, вопросы журналистов вышли за пределы озвученных докладов и презентаций. Так, главу Минцифры попросили рассказать о личном опыте инвестирования в новые деньги. Как выяснилось, такой опыт у министра есть. Но при этом криптовалюту он признает волатильным инструментом.

Рассказал он по просьбе журналистов и о том, что, собственно, делал в Казахстане основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, Дуров задержался в Казахстане дольше запланированного, так как ему очень понравилась наша страна.

– Мы ему показывали природу, инфраструктуру, МФЦА, Astana Hub и наше министерство. Преждевременно о деталях переговоров говорить не хочу, потому что ожидаем, что он сам чуть позже осветит их более детально, – проявил деликатность Жаслан Мадиев.

По его словам, Павел Дуров отметил хорошо развитый человеческий капитал, бизнес-климат и хорошую природу.

– Эти вертикали ему очень понравились, – сказал министр.

А еще глава ведомства по­обещал, что Минцифры намерено проводить такого рода мероприятия с участием руководства на ежемесячной основе.

#цифровизация #интернет #брифинг

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