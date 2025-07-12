По информации пресс-службы руководителя Правительства, участники совещания рассмот­рели вопросы, связанные с внедре­нием цифровых решений в ключевые направления правовой системы, меры по повышению прозрачности и эффективности исполнительного производства, модернизации судебно-экспертной деятельности и расширению доступа населения к правовой помощи.

Как отметил Олжас Бектенов, цифровизация и внедрение элементов искусственного интеллекта играют важную роль в повышении эффективности развития всех отраслей.

– Запущенный Главой государства на днях суперкомпьютер открывает новую страницу в цифровом развитии республики. Это первый в Центральной Азии суперкомпьютерный кластер и самое мощное в регионе вычис­лительное решение. Его возможности будут доступны для госорганов, научных институтов, вузов и бизнеса. Поэтому все ведомства должны активизировать работу в данном направлении, – подчеркнул Олжас Бектенов.

В свою очередь министр юстиции Ерлан Сарсембаев доложил участникам совещания о цифровой трансформации юридической сферы и внедрении новых сервисов.

Так, в системе «E-нотариат» с 1 апреля 2025 года появился «Личный кабинет сторон». Функция позволяет должнику в режиме онлайн выразить согласие или возражение в отношении исполнительной надписи. Обеспечивается биометрическая идентификация и контроль соблюдения территориальности. Благодаря внедрению данного сервиса более 450 тыс. граждан получили уведомления, из них свыше 43 тыс. воспользовались возможностью заявить возражение. В результате число жалоб по данному поводу сократилось на 20%.

В сфере исполнительного производства внедрен «Цифровой ассистент». Система позволяет отслеживать постановления и оплачивать задолженность онлайн, для частных судебных исполнителей (ЧСИ) введены напоминания о сроках исполнения. Одновременно практикуется механизм автоматического распределения исполнительных документов между ЧСИ, что исключает возможность неправомерных договоренностей и снижает административную нагрузку.

Ерлан Сарсембаев также доложил о запуске пилотного модуля освидетельствования живых лиц в системе «Е-Сараптама». Цифро­вое решение направлено на повышение качества судебных экспертиз за счет автоматизации формирования заключений и использования шаблонов осмотра. Параллельно разрабатывается новая версия модуля, включаю­щая функции искусственного интеллекта для минимизации человеческого фактора и повышения прозрачности.

Отмечено, что в рамках оказания правовой помощи населению с мая 2025 года запущен «Цифровой консультант» на базе искусственного интеллекта в системах «Әділет» и «Е-Заң көмегі». Сервис предоставляет гражданам автоматические консультации по типовым правовым вопросам, снижая нагрузку на сотрудников госорганов.

Также ведется разработка цифровых решений в сфере нормотворчества. В области интеллектуальной собственности Минюстом инициирован законопроект о создании Единой цифровой платформы для управления авторскими правами на коллективной основе. Презентация сервиса запланирована на 2026 год.

Премьер-министр подчеркнул важную роль органов юстиции в правовой системе страны. Отмечено, что эффективное правоприменение невозможно без современных инструментов, повышающих прозрачность, доступность и оперативность юридических процедур. Внедре­ние цифровых решений в этой сфере особенно важно в контексте провозглашенного Президентом Касым-Жомартом Токаевым принципа «Закон и Порядок».

– Глава государства отметил необходимость построения целостной системы цифровизации во всех отраслях. Правительство приступило к внедрению искусственного интеллекта в государственных органах. Эта работа ведется повсеместно. Цифровизация органов юстиции сегодня является одним из ключевых направлений реформирования правовой системы и важным инструментом обеспечения верховенства закона. Требуются оперативные, прозрачные и эффективные правовые решения, – отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр акцентировал внимание на том, что внедрение цифровых решений должно опираться на принцип человекоцентричности. Это позволит упростить взаимодействие граждан с государством, повысить прозрачность процедур и обеспечить надежную защиту их прав.

По итогам совещания даны поручения, направленные на расширение использования искусственного интеллекта, внедрение новых цифровых решений и продвижение законодательных инициатив в сфере юстиции.