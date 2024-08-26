Минздрав ответил на жалобы казахстанцев о потреблении кальяна в кафе

Здравоохранение
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Гульмира Кунапия
корреспондент

На сегодня нет норм, определяющих порядок госконтроля в этом вопросе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минздрав законодательно определит порядок контроля по запрету и ограничению потребления табака для кальяна, передает корреспондент Kazpravda.kz   

Сообщается, что растет количество обращений и жалоб от населения по неисполнению запрета на реализацию и потребление табачных изделий в объектах общественного питания и увеселительных заведениях столицы.

В Минздраве отметили, что контроль в отношении предпринимателей, реализующих табачные изделия, не представляется возможным ввиду отсутствия принимаемых уполномоченными центральными государственными органами сопутствующих подзаконных актов (проверочный лист). 

В связи с этим в министерстве здравоохранения подняли вопрос об отсутствии порядка государственного контроля за соблюдением требований по запрету и ограничению потребления табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, алкоголя и энергетических напитков, а также компетенции МИО по государственному контролю за реализацией табачных изделий.

Данная проблема будет обсуждаться в рамках разработки проекта изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения. Так, необходимость определения порядка контроля прописана в консультативном документе регуляторной политики к проекту закона.

Напомним, за нарушение требований законодательства РК по продаже табачных изделий предусмотрен административный штраф. Компетенцией по контролю и надзору за деятельностью субъектов предпринимательства наделен акимат.  

Разрабатываемые изменения в кодекс о здоровье коснутся также вопросов помощи неизлечимо больным людям и определению порогов репродуктивного возраста женщин. 

#запрет #табак #контроль #кальян

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