Минздрав разработал новый стандарт питания в школьных столовых

Стандарт содержит требования к питанию учащихся с особыми диетическими потребностями

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Документ подготовлен в целях обеспечения качественного и сбалансированного питания, а также совершенствования механизмов организации питания в организациях образования и воспитания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал «ПАРАГРАФ»

В основе лежат две модели питания:

- стандартное меню, определяющее один набор блюд,

- мультипрофильное меню - питание по типу «шведский стол» и «ланч-пакеты».

При этом учащиеся всех возрастов должны получать пищу по установленному расписанию и иметь достаточно времени для ее потребления.

Для обеспечения разнообразия питания и достаточного цикла ротации блюд составляется четырехнедельное сезонное меню (лето–осень, зима–весна). Установлены строгие нормы ограничения потребления сахара и соли.

В меню не допускаются: творог, кефир, фаршированные блинчики, кондитерские изделия с кремом, грибы, окрошка, фаст-фуды, острые соусы, кетчупы, кофе и ряд других.

Также стандарт содержит требования к питанию учащихся с особыми диетическими потребностями.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 17 декабря 2024 года.