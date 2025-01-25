Минздрав запустил программу оценки знаний врачей-акушеров

Здравоохранение
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Основанный на современных методиках и международных стандартах подход способствует повышению уровня безопасности рожениц, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

По инициативе министерства здравоохранения на базе Национального центра независимой экзаменации (НЦНЭ) стартовала программа оценки знаний и навыков специалистов мультидисциплинарных команд родовспомогательных организаций, охватывающих 20 регионов страны.

Основной целью тестирования и тренингов является развитие ключевых навыков и совершенствование профессиональных компетенций специалистов в области оказания медицинской помощи матерям и новорожденным.

В рамках программы сформирована команда тренеров, состоящая из высококвалифицированных экспертов и представителей профильных медицинских ассоциаций.

Этот подход, основанный на современных методиках и международных стандартах, способствует повышению уровня безопасности пациентов и внедрению лучших практик в перинатальной медицине.

Впервые за последние 10 лет в 2024 году в сфере охраны здоровья матери и ребенка достигнуты максимальные показатели по снижению младенческой смертности на 6,7 %, материнской смертности - на 11,4%.

Благодаря профессиональной и слаженной работе всех специалистов службы родовспоможения в прошлом году благополучно принято 367 тысяч родов. 

Однако, несмотря на достигнутые успехи, продолжается работа по улучшению качества медицинской помощи в сфере охраны здоровья матери и ребенка за счет повышения квалификации специалистов службы.

#Минздрав РК #родовспоможение #акушеры

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