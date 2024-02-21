Мир, в котором мы живем

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Серик Кабдулов, Атырау

Бережное отношение к природе должно проявляться не только через масштабные экологические мероприятия общенационального характера.
Это должно быть в каждом из нас.

фото из архива "КП"

Глава государства Касым-­Жомарт Токаев в своей статье «Независимость превыше всего» отметил важность бережного отношения к родной земле и ее богатствам. «Земля – самая большая ценность для нас. Но действительно ли умеем мы ее ценить?! Любовь к своей земле не измеряется громкими лозунгами. К сожалению, мы сами зачастую загрязняем наши горы, озера и необъятную степь. Разводим костры на Кокжайлау, чуть не уничтожили уникальное озеро Кобейтуз. Есть и те, кто ради рогов убивает краснокнижных сайгаков. Как после всего этого мы можем называть себя хозяевами этой земли?» – писал Глава государства.

Эта проблема особенно актуальна для Атырауского региона, где несколько десятилетий ведется добыча углеводородного сырья. Как рассказывает известный в области экоактивист Галина Чернова, согласно мониторингу атмосферного воздуха, проведенному РГП «Казгидромет», из 45 промышленных городов Казахстана десять относятся к высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха, среди которых значится и Атырау.

– Причинами высокого загрязнения являются изношенность оборудования, неэффективность работы пылеочистных сооружений на заводах, отсутствие модернизации и реконструкции, эффективной системы улавливания и обеззараживания загрязняющих веществ в составе промышленных выбросов. В связи с чем Атырауская область по уровню загрязнения атмосферного воздуха числится в первой десятке регионов Казахстана с наивысшим загрязнением воздушного бассейна, – отмечает Галина Чернова.

Это также напрямую влияет и на состояние почвы и воды в регионе. Если считать с начала 90-х годов и по сей день, то компания­ми недропользователями было выброшено более четырех миллионов тонн вредных веществ.

– На сегодняшний день дефицит водных ресурсов для Атырауской области становится ощутимей с каждым днем. Реки Урал и Кигач являются источником питьевой воды, обеспечивающей более пяти миллионов жителей Прикаспийского региона, включая население Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областей. Воды этих рек также имеют особое сельскохозяйственное и рыбохозяйственное значение, – поясняет Галина Чернова.

И поэтому если мы сейчас не задумаемся о бережном отношении к водным ресурсам и другим природным богатствам, завтра уже может быть поздно.

Не менее важным этот вопрос считают и работники сельскохозяйственной отрасли.

Доктор сельскохозяйственных наук, сотрудник Атырауского университета им. Х. Досмухамедова Болат Мухамбетов вместе с коллегами – учеными Рауаном Абдиновым, Айман Мусаевой, Гульбаршин Шамбиловой – недавно получили патент на «Способ защиты глинистых и тяжелоглинистых почв от засоления и орошения при выращивании лесных и плодоягодных культур».

– Наш способ относится к сельскому и лесному хозяйству, мелиорации почв и почвоведению. Деревья будут расти, потому что мы на траншеях будем вымывать соль, а потом удобрять землю, – рассказывает Болат Мухамбетов.

Дело в том, что пригодные для сельского хозяйства почвы Атырауской области повсеместно засолены (92% от общей территории). Безусловно, эти научные работы должны положительно влиять на экологию региона, они позволят получать от земли больше пользы. Но главное – с ранних лет необходимо разъяс­нять будущему поколению важность сохранности первозданной природы.

Как отметил Глава государства, все начинается с воспитания. Если ребенок не сажал деревья вместе с родителями, не видел доброго отношения взрослых к животным, то он и не будет бережно относиться к родной земле, когда вырастет. Дело не столько в соблюдении экологических и законодательных норм, сколько в патриотическом воспитании и формировании гражданской сознательности.

Так считает и методист детского сада Айгуль Дюсембаева.

– Бумагу делают из деревьев, которые долго растут, и об этом знают даже малыши детсадовского возраста. Поэтому нужно учить детей бережно относиться к бумаге: не разрисовывать книги, использовать в качестве черновиков старые тетради и обратную сторону ненужных распечаток. Расскажите сыну или дочке, что для производства новых тетрадей, учебников, книг и прочей бумаги в мире ежегодно вырубается площадь лесов размером с Швейцарию(!), а сохранить деревья поможет как экономия бумаги, так и ее переработка. По возможности привлекайте ребенка к подготовке макулатуры – пусть он складывает исписанные тетради и ненужные журналы. Прочитанные и уже ненужные книги можно отнести в библиотеку или в буккроссинг, – говорит Айгуль Дюсембаева.

Несколько слов об отдыхе на природе. Это один из любимых видов досуга, но, к сожалению, многие оставляют после себя мусор, который не исчезает сам по себе. Важно приучать детей к экологичным пикникам без лишних отходов.

– Помимо практической пользы окружающему миру, экологичное поведение ребенка в дальнейшем будет способствовать разумной экономии и бережному отношению к вещам. Часто из-за отсутствия знаний они не могут выбрать правильную линию поведения. Задачи воспитания усложняются тем, что дети часто видят, как взрослые нарушают элементарные нормы общения друг с другом и с природой, – подчеркивает Айгуль Дюсембаева.

#казахстан #экология #природа #воздух #загрязнение

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