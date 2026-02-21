Миротворцам Казахстана вручили медали ООН за безупречную службу

10
Айман Аманжолова
корреспондент

Командующий миротворческой миссией генерал-майор Анита Асма вручила военнослужащим Казахстана медали Организации Объединённых Наций за участие в миротворческой миссии

Фото: gov.kz

Самостоятельный казахстанский миротворческий контингент несёт службу на базе Фауар, выполняя задачи по обеспечению режима прекращения огня на Голанских высотах в Сирийской Арабской Республике в составе Сил ООН по наблюдению за разъединением. Все 139 военнослужащих были удостоены награды ООН, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Казахстанские миротворцы обеспечивают охрану и укрепление обороны баз Организации, взаимодействуют с местным населением и выполняют широкий спектр задач по поддержанию стабильности в зоне ответственности.

«Личный состав контингента демонстрирует высокий уровень профессиональной подготовки, слаженности и оперативности действий. Медаль ООН является признанием мужества, дисциплины и преданности делу каждого военнослужащего, а также их вклада в поддержание мира в зоне ответственности миссии», — отметил командир миротворческой роты подполковник Жанибек Нурланов.

С апреля 2025 года военнослужащие контингента провели 55 задач, в ходе которых уничтожили более 1200 взрывоопасных предметов и более 50 самодельных взрывных устройства. Всего второй состав казахстанского миротворческого контингента с начала миссии выполнил 675 задач.

Напомним, что впервые самостоятельный миротворческий контингент на Голанских высотах Казахстан развернул в марте 2024 года.

#Казахстан #ООН #миротворцы

