Инженерно-саперная группа казахстанского контингента, действующего в составе миссии ООН по наблюдению за разъединением, ведет масштабную работу по очистке местности от взрывоопасных предметов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

За восемь месяцев этого года миротворцы выполнили 32 оперативные задачи, в ходе которых обнаружили и уничтожили свыше тысячи взрывоопасных предметов, в том числе 23 самодельных устройства. Это в два раза больше того, что было сделано в предыдущую ротацию.

Ранее, при выполнении 14 оперативных задач саперы утилизировали более 500 взрывоопасных предметов и 6 самодельных устройств. И это свидетельствует о возросшей эффективности казахстанских миротворцев.

По словам командира инженерно-саперной группы майора Ернара Амантайулы, большинство неразорвавшихся боеприпасов обнаружены вблизи населенных пунктов, и они несли серьезную угрозу для жизни и здоровья мирных жителей.

– Информация о местонахождении взрывоопасных предметов поступает от персонала ООН, личного состава патрулей, иногда от местных жителей, – уточнил он. – Сразу после получения сообщения выезжаем на место, проводим рекогносцировку и оценку потенциальных угроз при уничтожении предметов. Действуем так, чтобы не допустить повреждения инфраструктуры.

Чаще всего саперам приходится работать с артиллерийскими и танковыми снарядами, противотанковыми и противопехотными минами, боеголовками дронов и самодельными взрывными устройствами. Все они – следствие вооруженных конфликтов на территории Сирии, и их число в зоне ответственности миссии остается значительным.

Тем не менее, профессиональная работа инженерно-саперной группы казахстанского контингента существенно снижает риски для гражданского населения и способствует укреплению безопасности в зоне ответственности ООН