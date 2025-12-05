Миротворцы Казахстана обезвредили более тысячи взрывоопасных предметов на Голанских высотах

Служу отечеству!
17
Айман Аманжолова
корреспондент

Инженерно-саперная группа казахстанского контингента, действующего в составе миссии ООН по наблюдению за разъединением, ведет масштабную работу по очистке местности от взрывоопасных предметов, передает корреспондент Kazpravda.kz

 

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

За восемь месяцев этого года миротворцы выполнили 32 оперативные задачи, в ходе которых обнаружили и уничтожили свыше тысячи взрывоопасных предметов, в том числе 23 самодельных устройства. Это в два раза больше того, что было сделано в предыдущую ротацию.

Ранее, при выполнении 14 оперативных задач саперы утилизировали более 500 взрывоопасных предметов и 6 самодельных устройств. И это свидетельствует о возросшей эффективности казахстанских миротворцев.

По словам командира инженерно-саперной группы майора Ернара Амантайулы, большинство неразорвавшихся боеприпасов обнаружены вблизи населенных пунктов, и они несли серьезную угрозу для жизни и здоровья мирных жителей.

– Информация о местонахождении взрывоопасных предметов поступает от персонала ООН, личного состава патрулей, иногда от местных жителей, – уточнил он. – Сразу после получения сообщения выезжаем на место, проводим рекогносцировку и оценку потенциальных угроз при уничтожении предметов. Действуем так, чтобы не допустить повреждения инфраструктуры.

Чаще всего саперам приходится работать с артиллерийскими и танковыми снарядами, противотанковыми и противопехотными минами, боеголовками дронов и самодельными взрывными устройствами. Все они – следствие вооруженных конфликтов на территории Сирии, и их число в зоне ответственности миссии остается значительным.

Тем не менее, профессиональная работа инженерно-саперной группы казахстанского контингента существенно снижает риски для гражданского населения и способствует укреплению безопасности в зоне ответственности ООН

#Казахстан #миротворцы #МО

Популярное

Все
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Пространство силы, искусства и характера
В Талдыкоргане прошел форум «Мейірімді Жетiсу»
125 лет без антракта
ИИ расширяет творческий диапазон
Казахский национальный театр драмы им. М. Ауэзова открыл сотый сезон
Золотой столп духовности
Область демонстрирует высокие темпы роста
Комплексные меры дают результаты
В поддержку мирного атома
Расширенное стратегическое партнерство развивается
Акцент на качестве и эффективности
В интересах страны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
«Совесть меня научила бесстрашию...»
Невидимый, но важный и достойный труд
Нейроучитель в кармане
Служат два товарища
Не просто мода, а любовь
Не смог остаться равнодушным
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
Различают только по погонам
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В основе успеха – кооперация науки и производства
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика
Правила аттестации педагогов будут пересмотрены
Актюбинская школьница победила в республиканском конкурсе по профилактике мошенничества
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Теперь в планах Азиада и Олимпиада
Началось строительство сталелитейного завода
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья

Читайте также

В Казахстане обновили правила НВП
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Депутаты и эксперты обсудили повышение привлекательности во…
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]