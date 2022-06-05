Миссия наблюдателей от СНГ отметила высокую активность казахстанцев на референдуме

Генеральный секретарь — руководитель секретариата Совета миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств Дмитрий Кобицкий отметил высокую активность населения на референдуме, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Миссия наблюдателей от СНГ с пятницы находится в Нур-Султане. До этого проводили долгосрочный мониторинг, оценивали все законодательство, регулирующее электоральные процессы. Хочу сказать, что Центральная комиссия референдума подготовилась очень хорошо. Мы видим их активную работу, работу с участковыми и территориальными комиссиями. Все достаточно квалифицированы и хорошо подготовлены к процессу. Также хотелось бы отметить, что с 07:00 часов утра наблюдаем достаточно хорошую активность населения. Народ идет, хочет проголосовать за предусмотренные изменения. Мы очень надеемся, что все, что происходит сегодня, хорошо повлияет на развитие страны, на благополучие народа ", - сказал Дмитрий Кобицкий.

Напомним, на республиканский референдум в Казахстане вынесены изменения и дополнения в Конституцию, затрагивающие 33 статьи Основного закона. Пакет поправок инициирован Президентом Касым-Жомартом Токаевым в рамках пакета политических реформ. Изменения определяют переход от суперпрезидентской модели к системе «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Поправками предусмотрено сокращение полномочий Главы государства, запрет для близких родственников Президента занимать ключевые должности в государственных органах и квазигосударственных компаниях, изменение системы формирования Сената, введение на выборах разного уровня наряду с пропорциональной также мажоритарной системы и ряд других преобразований.

На голосование поправки вынесены единым пакетом, с вариантами ответа в бюллетене «за» и «против».

Накануне Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к народу Казахстана в связи с предстоящим референдумом. В своем выступлении Глава государства отметил, что референдум станет проверкой общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность.