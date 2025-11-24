В межрайонном суде по гражданским делам Шымкента рассмотрели заявление женщины, которая просила применить в отношении неё процедуру судебного банкротства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал судов Шымкента

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Ее долг перед кредиторами составил более чем 6 млн тенге. У заявителя нет дохода, она воспитывает четверых детей, арендует квартиру, не имеет собственности.

Долги возникли из-за необходимости поддерживать семью, брать кредиты для улучшения условий жизни, а также для лечения и реабилитации детей. Финансовое положение осложнено отсутствием поддержки бывшего супруга. Попытки трудоустройства затруднены уходом за детьми и отказами работодателей.

"Задолженность заявителя превышает 1600-кратный размер месячного расчетного показателя. Обязательства не погашались более 12 месяцев. Проведены меры по взысканию задолженности, но они не принесли результатов. Более того, у заявителя нет имущества и других источников дохода. Ранее в отношении заявителя процедура банкротства не применялась. Финансовый управляющий подтвердил неплатежеспособность заявителя", - говорится в сообщении.

Решением суда заявление удовлетворено. Вознаграждение финансового управляющего оплачивается за счет республиканского бюджета, поскольку заявитель относится к социально уязвимым слоям населения. Решение вступило в законную силу.