Многодетных матерей столицы бесплатно обучают ремесленничеству

Общество
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Фото: astana.gov.kz
Накануне при поддержке акимата в столице стартовал социальный проект "Асыл ана", в рамках которого 6,7,8,9 июня организованы бесплатные мастер-классы для многодетных матерей по обучению шитью и прикладному искусству, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.   

Мастер-классы проводит Ырза Турсынзада – известный в Казахстане дизайнер, выпускающий предметы ремесленничества и национального искусства в этническом стиле, лауреат Президентской премии "Алтын Сапа", обладательница премии "Құрмет".

Мастер-классы организованы в отеле "Дипломат", начало в 10.00. Участниц обучат тонкостям прикладного искусства, расскажут, как открыть свой бизнес и успешно вести его, используя социальные сети.

"Мастер-классы проводятся для всех, кто хочет научиться этому удивительному ремеслу. От участниц необходимо только стремление самостоятельно зарабатывать, а также быть в команде позитивных и успешных женщин", – сообщают организаторы.

Многодетные матери, получившие полезные знания в ходе тренингов, смогут принять участие в конкурсе "Асыл ана", который будет приурочен ко Дню столицы. Он состоится 15 июня. Участницы конкурса продемонстрируют свои изделия на выставке, а победительницы получат дипломы и ценные призы – швейные машинки.

Организованные мастер-классы являются частью социального проекта акимата столицы "Асыл ана". Его цель – обучение многодетных женщин ремесленничеству, вовлечение их в малый и средний бизнес путем продвижения национального бренда. В комплекс мероприятий входят семинары-тренинги, мастер-классы по обучению шитью и прикладному искусству, организации собственных выставок, ведению бизнеса с помощью социальных сетей. Каждый этап проекта сопровождается менторством мастеров, психологов, юристов и бизес-тренеров.

Кроме того, проект "Асыл ана" предусматривает создание центра поддержки многодетных матерей, где женщинам будут оказывать юридические и психологические консультации, реабилитационную помощь. Здесь же могут быть трудоустроены сами многодетные матери. В центре предполагается организовать мини-детский сад и проводить в течение года семинары-тренинги и мастер-классы.

Ожидается, что социальный проект "Асыл ана" будет способствовать раскрытию потенциала многодетных матерей по ведению собственного дела, развитию их личностных навыков, а также превращению национального ремесленничества в современный тренд.

По вопросам участия в мастер-классе можно обратиться к координаторам проекта по телефонам: 8 775 997 68 66, 8 775 860 41 41.








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