Язык культуры не признает границ и условностей, далек от политических склок и экономических войн. Никто не расскажет о стране и народе лучше, ярче и «вкусней», чем культура посредством музыки, хореографии, живописи, художественной литературы, кинематографа. Не менее важно сегодня сохранить национальное своеобразие, рассказать о себе.

«Современная казахстанская культура в глобальном мире» – так звучала тема заседания «круглого стола» в Библиотеке Первого Президента. Его участниками стали Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Казахстане Андраш Барани, профессор Западно-Венгерского университета Михай Фрешли, представители Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, научного сообщества. Цель встречи – обсуждение актуальных вопросов развития национальной культуры Казахстана в контексте современных процессов глобализации, анализ основных особенностей культурного процесса республики.

– Ключевым понятием, характеризующим процессы мирового развития на рубеже XXI века, стала глобализация, у которой две стороны. Помимо взаимодействия и обогащения культур существует риск универсализации, слияния. Но в мире нет нации, народности, которая бы добровольно отказалась от своей культуры, своей идентичности. Процесс глобализации неотвратим, но важно принять меры, чтобы создать многообразие без хаоса, – отметила в своем выступ­лении заместитель директора Библиотеки Первого Президента РК Ботагоз Каипова.

– Казахстан и Венгрию объединяют не только 25 лет дип­ломатических отношений, но и глубокие исторические корни. Доказательством этого являются схожесть фольклора, идентичность многих легенд, сказок, созвучие языков, – сказал в своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в РК Андраш Барани.

Он также рассказал о переселении кыпшаков из казахских степей в далеком XIII веке в Цент­ральную Европу, нынешнюю Венгрию.

– В современной Венгрии проживают многочисленные представители потомков кыпшаков, перекочевавших из Великой степи. Здесь они обрели свой дом. Через столетия сумели сохранить свою культуру, самобытность и гордость за свою историю. Сегодня в правительстве Венгрии два министерства возглавляют потомки кыпшаков, – отметил дипломат.

Кроме того, он озвучил цифры, красноречиво свидетельствующие о плодотворности сотрудничества двух стран. Так, за первое полугодие текущего года двусторонний оборот составил 330 млн долларов, что значительно выше аналогичного периода прошлого года. Также он напомнил, что запущен и действует прямой авиарейс Астана – Будапешт, соединяющий столицы государств.

– Мир переживает этнический парадокс. Вопреки прогнозам ученых и экспертов, происходит противоположный универсализации процесс – этническое возрождение. Народы не только не забыли свои истоки, но и делают все для реанимации национального сознания. Пресытившись достижениями западной культуры, человечество возвращается к своим корням. И сейчас знаком престижности являются именно обладание национальными, а значит – неповторимыми чертами, – отметила профессор Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК, доктор политических наук Светлана Кожирова.

Расширяя взаимосвязи людей и государств, формируя планетарное информационное пространство, интернационализируя экологические и другие проблемы, глобализация все же оставляет за человечеством право на сохранение идентичнос­ти, национального кода и своей уникальности. О значимости их для каждого народа говорил в своей программной статье Глава государства. И сейчас в нашей стране началась реализация очень важных для будущего Казахстана проектов.