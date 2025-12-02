Модульный тренд: быстро и экономично

Ерик Абитов
корреспондент отдела экономики

Астана уверенно подтверждает статус одного из самых инвестиционно привлекательных мегаполисов. По данным городского управления по инвестициям и развитию, за девять месяцев года объем вложений в экономику столицы достиг 1,7 трлн тенге, что на 37% больше прошлогодних показателей.

фото Игоря Бургандинова

– В рамках Общенацио­нального пула сегодня в Астане на стадии осуществления находятся 127 проектов суммарной стоимостью 2,2 триллиона тенге. На новых объек­тах планируется создать свыше 24,5 тысячи рабочих мест, – сообщил директор департамента реализации проектов СЭЗ «Astana Invest» Алмат Алимбай. – Для оперативного решения вопросов при городском акима­те действует региональный инвестиционный штаб. С момента его создания проведено 23 заседания, рассмотрено свыше 400 заявлений.

Одним из ярких примеров индустриальных амбиций столицы может служить завод ТОО «ModeX Astana» – предприятие, которое не просто строит здания, а формирует новую философию отрасли. На его огромной, технически и технологически оснащенной территории модульный метод превращается из абстрактного термина в живую производственную картину. Каждое движение рабочих, каждый этап сборки – это шаг к тому самому будущему, о котором так час­то говорят на инвестиционных форумах, подводя итоги государственных программ.

Предприятие специализируется на модульном строительстве и, по сути, выступает пионером новой строительной эпохи Казахстана. Это уже не пилотный экспе­римент, а реальная промышленная площадка, где будущее собирают буквально по кирпичикам, точнее – с помощью модулей. Здесь формируются готовые блоки с полной отделкой, коммуникациями и инженерными сис­темами, тут же проверяется их качество, разрабатываются стандарты, которым другие компании еще только пытаются соответствовать.

Когда стоишь среди линий сборки, где металл превращается в каркас, каркас – в блок, а блок – в будущий дом, понимаешь: перед тобой не просто предприятие, а отправная точка новой строительной парадигмы, которая меняет представление о скорости, качестве и возможнос­тях современной стройки.

Здесь производят так называемые «домокомплекты» по технологии объемно-блочного домостроения. Модульная технология, давно ставшая мировым трендом, в Казахстане впервые получила полноценное промышленное воплощение именно в Астане.

– Мы выпускаем модульные конструкции с полной внутренней отделкой. Годовой объем их производства позволяет построить около 200 тысяч квадратных метров жилья, – пояснил директор предприятия Валерий Зорин. – Наш завод – первый в Центральной Азии и единственный в Казахстане в отрасли объем­но-блочного домостроения. Мы гордимся этим лидерством.

Чтобы почувствовать масштаб, достаточно пройтись по производственным линиям. В пяти огромных цехах по цепочке рождаются будущие дома – будто на глазах кто-то использует гигантский конструктор.

Первое, что бросается в глаза, – бесконечные ряды арматуры разных форм, сортов и размеров. Она повсюду: в связках, рулонах, аккуратных штабелях. Чуть дальше – площадка, напоминающая строительный гипермаркет металлоизделий.

Здесь стальные прутья пре­вращаются в стержни, крюки, решетки и другие элементы будущих каркасов. Следующий этап – сборка каркаса блока. Он наполняется проводкой, кабелями, элементами коммуникаций. Внутренние сети сразу монтируются в модуль.

В одном из цехов оператор арматурного производства Ширен Сисембек ловко управляет оборудованием.

– Я работаю здесь третий год, – улыбается он. – Работа непрос­тая, но настолько увлекает, что порой не замечаешь, как наступает обед. А потом едешь по городу, видишь готовые дома – и понимаешь: в них есть частичка твоего труда. Это вдохновляет. После каждого этапа модули проходят контроль качества. Площадь одного блока – до 30 квадратных метров. А дальше – магия сборки: словно lego, модули соединяются, образуя жилые дома, общест­венные здания, коммерческие объекты.

Такая технология позволяет не просто ускорить процесс возведения зданий и уменьшить себестоимость строительного монтажа – она фактически меняет сам подход к строительству. Благодаря модульному принципу сроки сокращаются в разы, а стоимость квадратного метра становится более доступной для широкого круга людей. Но главное – трансформируется сама философия отрасли: строи­тельство, которое долгие годы зависело от погоды, сезонности и человеческого фактора, превращается в круглогодичное, автоматизированное и высокоточное производство. Это уже не стройка в привычном понимании, а технологичный процесс с предсказуемым результатом и четкими стандартами качества.

Модульные дома собираются быстрее, служат дольше и соответствуют международным стандартам качества. Для инвес­торов это означает снижение рисков; для города – ускоренное развитие инфраструктуры; для граждан – новые возможности получения качественного и доступного жилья.

