«Мог ли Человек дождя способствовать подъему воды в Северном Арале» – ответ Минводы

Водное хозяйство,Экология
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Министерство водных ресурсов, озвучив достижение по увеличению объема воды в Северном Арале на 42%, вдогонку разослало в СМИ комментарий замглавы госоргана с пояснениями, за счет чего удалось достигнуть подобных результатов, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Данный комментарий стал актуален ввиду запросов со стороны журналистов относительно роли Алтая Айнабека в подъеме уровня Арала. Напомним, ранее казахстанец Алтай Айнабек, известный в Казнете в качестве «Человека дождя», заверил, что собирается наполнить Аральское море с помощью технологии искусственного дождя.

Однако авторитетные организации в СМИ не только опровергли роль изобретателя, но и поставили под сомнение используемый им научный метод. Так, Всемирная метеорологическая организация сообщила, что все технологии, предназначенные для увеличения количества осадков, могут только ускорять природные процессы и могут быть реализованы лишь на отдельных территориях, к тому же, в настоящее время мировое научное сообщество не признает эту технологию.

В этой связи в Минводы сделали следующее заявление:

«Мы поощряем интерес каждого гражданина к теме Аральского моря. Но, при этом, отмечаем, что стараниями одного человека за несколько месяцев наполнить море, где проблема уменьшения объема воды актуальна много лет - невозможно. Увеличение объема воды в Северном Арале – это результат многолетней работы водников, а не отдельного гражданина. Первая фаза проекта по восстановлению моря была начата в 2002 году и завершилась в 2008 году. В результате была построена Кокаральская плотина. Гидротехническое сооружение длиной 13 км регулирует уровень воды в Северном Арале. То есть, как минимум, больше 10-ти лет мы ведем работу. Первая фаза проекта сразу показала свою эффективность, так как после ее завершения объем воды в Северном Аральском море увеличился на 42%», – отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

Он добавил, что увеличение объема воды в Аральском море, наблюдаемое с 2023 года, связано, прежде всего, с увеличением притока по реке Сырдарья.

«Это результат грамотного распределения воды, водной дипломатии, а именно, переговоров и согласованной работы с нашими коллегами из стран Центральной Азии. И, говоря о распределении воды, тут речь не идет о паводковой воде. На юге не было масштабных паводков. Речь идет о перераспределении имеющейся воды. Например, в поливной сезон прошлого года по реке Сырдарья в Казахстан было направлено более 4,8 млрд кубометров воды, вместо ожидаемых 3,7 млрд кубометров, что позволило направить в Аральское море около 1 млрд кубометров воды – рекордный для поливного периода объем. Также аграрии Кызылординской области сэкономили в этом году более 200 млн кубометров воды, которую местный филиал предприятия «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации направил в Северный Арал. Поэтому, важно понимать, что вода, направляемая в Арал - это большая, комплексная работа», – заключил Алдамжаров.

#комментарий #Арал #Минводы #Человек дождя

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