"Могли лучше" – Токаев высказался о выступлении казахстанских спортсменов на Азиаде

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Показатели Казахстана на XIX Летних Азиатских играх могли быть лучше. Об этом глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил во время встречи с призерами Азиады, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Глава государства поздравил спортсменов с завоеванными медалями.

В условиях высокой конкуренции наши спортсмены завоевали 10 золотых, 22 серебряных, 48 бронзовых медалей. В особенности отличились участники из Казахстана в таких видах, как стрельба, гребля, велоспорт, джиу-джитсу. Глава государства отдельно поздравил сборную по каратэ, каждый из 8 представителей которой поднялся на пьедестал почета, благодаря чему они завоевали первое место в общекомандном зачете.

По словам Касым-Жомарта Токаева, значительный вклад в успех наших соотечественников внесли тренеры и другие специалисты. При этом президент отметил, что в спорте победы и поражения идут рука об руку.

«Каждый из вас достиг высоких результатов благодаря упорному труду и несгибаемой воле к победе. Однако в целом показатели нашей страны как на прошлых Олимпийских играх, так и на Азиаде могли быть лучше. Об этом нужно говорить открыто. Бокс, тяжелая атлетика, вольная и греко-римская борьба традиционно вносили значительный вклад в копилку медалей нашей сборной. Легкая атлетика, командные виды спорта, как правило, больше радовали наших болельщиков. Во всех этих дисциплинах нам предстоит провести серьезную работу над ошибками», – сказал глава государства.

 

 

#Токаев #президент #Спорт #Азиада

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