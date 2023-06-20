Могут ли казахстанцы приносить свою еду и напитки в зоны отдыха

Насколько правы владельцы зон отдыха, не позволяющие отдыхающим пройти со своими напитками и едой, разъяснил заместитель председателя Комитета по защите прав потребителей МТИ РК Серик Кусаинов на брифинге в СЦК, посвященном защите прав потребителей, передает корреспондент Кazpravda.kz .

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Спикер отметил, что профильный закон о защите прав потребителей эти моменты не регулирует, и такие вопросы находятся в компетенции уполномоченного органа в сфере туризма. Тем не менее, туристы обязаны соблюдать правила пребывания в местах отдыха.

В то же время, рассуждает спикер, по закону турист – это человек, приехавший на базу отдыха больше, чем на сутки.

«То есть, он должен заночевать там. А если человек приехал только на несколько часов? Я думаю, что все эти моменты нужно законодательно регламентировать, потому что сейчас они регулируются внутренними правилами и распорядком, которые прописывает и вывешивает при въезде владелец, либо устно доводит до сведения отдыхающих. Это необходимый элемент публичного договора», – считает Кусаинов.

Он также отметил, что если люди на несколько дней приезжают в зону отдыха, то могут брать свои продукты и хранить и потреблять их в месте пребывания.

«Но если отдыхающий со своей едой будет пытаться пройти в кафе или ресторан, который находится в зоне отдыха, то наверное, это всё-таки неправильно», – заключил спикер.

Таким образом, глава комитета пришел к выводу, что на сегодня нет четкого алгоритма, как быть гражданам с едой и напитками во время отдыха на территории частных зон.