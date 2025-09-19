Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минтруда сообщило, что казахстанцы могут работать на нескольких работах и у разных работодателей, но при этом должно соблюдаться ограничение: не более 8 часов на основной работе и не более 4 часов по совместительству, всего не более 12 часов в день.

Совместительство – это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.

Для заключения трудового договора о работе по совместительству с другим работодателем работник представляет справку о характере и условиях труда по основному месту работы (место работы, должность, условия труда).

Суммарная продолжительность ежедневной работы по месту основной работе и работы по совместительству не должна превышать норму продолжительности ежедневной работы, установленную пунктом 4 статьи 71 настоящего Кодекса, более чем на 4 часа.

Работникам, работающим по трудовому договору о работе по совместительству, оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе.

Если продолжительность оплачиваемого ежегодного трудового отпуска по трудовому договору о работе по совместительству меньше продолжительности отпуска по основной работе, работодатель по просьбе работника – совместителя предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы на дни, составляющие разницу в продолжительности отпусков.

"Таким образом, работник может работать на нескольких работах и у разных работодателей, но при этом должно соблюдаться ограничение: не более 8 часов на основной работе и не более 4 часов по совместительству, всего не более 12 часов в день", - говорится в сообщении.

В Минтруда отметили, что не допускается трудоустройство на работу по совместительству работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, и работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за исключением медицинских работников.

Кроме того, в соответствии с законом «О государственной службе Республики Казахстан», работа по совместительству запрещена государственным служащим, которые не имеют права заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и творческой.

Так, любой совершеннолетний гражданин, не подпадающий под вышеуказанные ограничения, может работать по совместительству, резюмировали в ведомстве.