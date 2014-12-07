МОК принял заявку на включение самбо в программу олимпиад
Международный олимпийский комитет (МОК) принял заявочную книгу Международной федерации самбо (FIAS) на включение вида спорта в программу Олимпийских игр. Об этом "Р-Спорт" заявил вице-президент FIAS, президент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.
Признание МОК самбо олимпийским видом спорта позволит FIAS предпринять следующие шаги по его включению в программу олимпиад. "Мы подали заявочную книгу в Международный олимпийский комитет, у нас ее приняли. Это произошло несколько дней назад. Дата рассмотрения заявки пока неизвестна – как только она будет определена, МОК нас об этом проинформирует. Мы надеемся, что в ближайшее время МОК утвердит сроки рассмотрения заявки и на следующем исполкоме организации этот вопрос будет обсужден", – заявил Елисеев.
Самбо – национальный вид спорта, который появился в СССР в 1938 году. Впервые о намерении включить самбо в олимпийскую программу было объявлено в 2009 году.