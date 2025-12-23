Каждый из десяти дней проекта имеет тематическое направление

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Казахстане дали старт акции «Мейірімді Қазақстан»: по стране пройдут 10 дней добрых дел, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В регионах страны стартовала социальная акция «Мейірімді Қазақстан». Инициатива направлена на укрепление культуры поддержки, повышение социальной ответственности и вовлечение молодежи в добрые дела.

В рамках проекта в регионах страны при участии молодежных организаций и волонтеров запланирован комплекс благотворительных и добровольческих мероприятий.

Каждый из десяти дней акции имеет свое тематическое направление - помощь одиноким пенсионерам, поддержка домов престарелых и детских домов, донорские акции в медицинских организациях, адресная помощь малообеспеченным семьям, а также общественные инициативы, включая поддержку работников коммунальных служб.

Старт инициативе был дан на площадке Молодежного ресурсного центра Восточно-Казахстанской области. Акция пройдет во всех регионах страны.