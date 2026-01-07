Молодежь против наркорекламы

Молодежь все громче заявляет о своей гражданской позиции. Участники молодежного общественного объединения «Дала Қырандары» провели антинаркотическую акцию под жестким и символичным названием «Сатқындар», что в переводе означает «Предатели». Так активисты называют тех, кто наживается на распространении наркотиков и втягивает в преступную деятельность других.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках акции добровольцы вышли на улицы Шымкента с конкретной целью – очистить городское пространство от граффити и QR-кодов, ведущих на интернет-ресурсы по продаже запрещенных веществ. Эти надписи все чаще появляются на фасадах домов, заборах и остановках, маскируясь под легкий заработок и представляя особую опасность для подростков и молодежи.

Под лозунгом «Нет наркотикам!» активисты проводят регулярные рейды, выявляя и закрашивая незаконную наркорекламу. По словам участников движения, подобные акции – не просто борьба с визуальным мусором, а реальный вклад в профилактику наркопреступности. Активисты реагируют как на обращения жителей, так и самостоятельно выявляют подобные надписи.

Сегодня в шымкентском отделении объединения насчитывается 85 активных молодых людей, однако в планах – расширить движение до 200 участников. Интерес со стороны молодежи растет, а вместе с ним и ответственность за происходящее вокруг.

Антинаркотическая деятельность – не единственное направление работы «Дала Қырандары». Активисты выявляют и факты продажи суррогатного алкоголя, реализации спиртных напитков несовершеннолетним. При обнаружении нарушений информация незамедлительно передается в правоохранительные органы.

Молодежное общественное объединение «Дала Қырандары» уже несколько лет активно работает в разных регионах Казахстана. Его деятельность направлена на популяризацию здорового образа жизни, профилактику вредных привычек и формирование у молодежи понимания личной ответственности за будущее общества. Акция «Сатқындар» стала еще одним примером того, как инициативная молодежь может влиять на реальную ситуацию, превращая слова о борьбе с наркотиками в конкретные дела.

