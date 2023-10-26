Молодежную преступную группу разоблачили в Темиртау: арестованы 8 человек

Общество
779
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Группу молодых маргиналов задержали в городе Темиртау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП Карагандинской области

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Карагандинской области

22 октября сотрудники УБОП департамента полиции Карагандинской области пресекли противоправную деятельность маргинальной молодежи Темиртау, негативно влияющей на оперативную обстановку в регионе.

В ходе комплекса оперативных мероприятий задокументирована криминальная деятельность фигурантов и добыты доказательства их причастности к ряду тяжких преступлений, в том числе в общественных местах.

«При задержании членов группы проведено 21 обысковое мероприятие, в ходе которых изъято огнестрельное оружие (обрез), травматический пистолет, боеприпасы, наркотические и психотропные вещества.

Всего в полицию доставлен 21 человек, в отношении восьми избрана мера пресечения «содержание под стражей». Проводится досудебное расследование по статьям вымогательство, хулиганство и хранение огнестрельного оружия», – сообщил начальник департамента полиции Карагандинской области Санжар Адилов.

 

 

 

#задержание #полиция #Карагандинская область #Темиртау #молодежь #преступность

Популярное

Все
Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-замминистра иностранных дел Кунадзе
Казахстан пятый в мире по дешевизне бензина
Боевики ХАМАС освободили двух американских заложниц
Еще один российский теннисист хочет выступать за Казахстан
В развитие каких регионов Казахстан вкладывает больше всего денег?
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
В Астане поэтапно построят 60 государственных детсадов
«Барыс» прервал неудачную серию в КХЛ
Жанибеку Алимханулы нашли соперника с рекордом 42-0
Задержан экс-министр юстиции Казахстана – Антикор
Казахстан и Испания будут совместно бороться против торговли людьми
Назначены замгенпрокурора и глава комитета по возврату активов РК
Строительство железной дороги в Афганистане возобновила казахстанская компания
Сваебойная установка рухнула на авто при строительстве Астана LRT
Канье Уэст отказался участвовать в выборах президента США
Айбек Нурахметов возглавил службу международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры
В Академии гражданской авиации могут внедрить европейские стандарты обучения
Большинство погибших при землетрясении в Афганистане – женщины
ЖД-станции Нур-Султан, Узень и Уральск переименуют
Казахстанская гумпомощь прибыла в афганскую провинцию Балх
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Все для счастливых пенсионеров
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара

Читайте также

Мошенники завлекают казахстанцев лайками от крупного интерн…
Новый автобусный маршрут запустят в Астане
Более 36 млн бюджетных тенге получил за фейковые работы и т…
Полиция Кызылординской области ищет подозреваемых в убийств…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]