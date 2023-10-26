Молодежную преступную группу разоблачили в Темиртау: арестованы 8 человек

Группу молодых маргиналов задержали в городе Темиртау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП Карагандинской области

Скриншот с видео: пресс-служба ДП Карагандинской области

22 октября сотрудники УБОП департамента полиции Карагандинской области пресекли противоправную деятельность маргинальной молодежи Темиртау, негативно влияющей на оперативную обстановку в регионе.

В ходе комплекса оперативных мероприятий задокументирована криминальная деятельность фигурантов и добыты доказательства их причастности к ряду тяжких преступлений, в том числе в общественных местах.

«При задержании членов группы проведено 21 обысковое мероприятие, в ходе которых изъято огнестрельное оружие (обрез), травматический пистолет, боеприпасы, наркотические и психотропные вещества.

Всего в полицию доставлен 21 человек, в отношении восьми избрана мера пресечения «содержание под стражей». Проводится досудебное расследование по статьям вымогательство, хулиганство и хранение огнестрельного оружия», – сообщил начальник департамента полиции Карагандинской области Санжар Адилов.