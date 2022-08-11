Молоко из золота? А ведь летом трава летом бесплатная...

Молоко из золота?

Быстрее и выше – по такому принципу на востоке страны ведут себя цены на продукты питания.

– Жалоб – валом, каждый день звонят, ругают цены, – мы разговариваем с членом рабочей мониторинговой группы Бахыт Айдаровой возле небольшой продуктовой точки – из тех, что принято называть магазинами у дома. Общественница соглашается открыть «кухню» мониторинга и рассказать, с чем приходится им сталкиваться.

Заходим в магазин. Чувствуется, что продавец общественницу знает, реагирует спокойно. Соглашается дать комментарий. Группы интересуют только 19 продуктов – мука, хлеб, макароны, соль, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, говядина, курица, молоко, кефир, творог, картофель, морковь, лук, капуста. Они являются социально значимыми, торговая надбавка не должна быть выше 15%.

Контроль несложный: предприниматель предоставляет счета-фактуры на товар, группа в два действия вычисляет размер маржи. Если накрутка больше 15%, ИП предупреждают. Повторно попался на завышении цены – могут оформить административный штраф.

– Часто люди звонят, даже кричат в трубку: «Плохо следите, цены каждый день растут», – невесело говорит Бахыт. – Реально большинство предпринимателей честно соблюдают торговую надбавку. Они точно не виноваты, что у производителей каждую неделю новая стоимость.

Наш разговор привлекает внимание покупателя. Пенсионер Серик Меирбай высказывает возмущение: местные молокозаводы третий месяц подряд повышают цену на всю линейку, причем сразу на 15–35 тенге.

– Литровая бутылка стоила 380 тенге, сейчас больше 400,­– говорит пенсионер. – Лето, на пастбищах трава бесплатная. Почему молоко «золотое»?!

Самая недорогая гречка, на которую накручивают минимальную надбавку, продается по 600 тенге за кило, рис – за 460–470, пачку макарон, еще в феврале стоившую 250 тенге, сейчас не найдешь дешевле, чем за 400. Подсолнечное масло с начала года подорожало почти на треть.

– Свинина каждую неделю дорожает на 50–70 тенге, продукция местных птицефабрик за июль выросла на 200–300 тенге, – продолжает список продавец. – Мы меняем ценники и уже боимся – от покупателей столько приходится выслушивать! Весь гнев на нас обрушивается.

Вместе с тем, по словам Бахыт, есть предприниматели, откровенно спекулирующие на разогретых ценах. С начала лета мониторинговые группы вынесли предупреждения 80 восточно-казахстанским торговым точкам. Чаще всего с превышением 15-процентной надбавки продавали муку, гречку и сахар.

С последним до сих пор ценовая чехарда. В киосках социально-предпринимательской корпорации «Ертiс» значится цена 560 тенге, но дают по два кило в руки, дневной запас расхватывают в очередь с утра. На оптовке можно купить по 680–750 за кило, в магазинах у дома – по 780–800 тенге.

– Я постоянно участвую в мониторингах, – заключает общественница. – Встречаются те, кто откровенно пробует нажиться, но, поверьте, их единицы. Большинство владельцев магазинов являются социально ответственными и сами, без общественного контроля, снижают накрутку. Они заинтересованы, чтобы покупателей было как можно больше.

Но что могут маленькие магазины, если, по словам министра финансов, в следующем году ставится задача удержать инфляцию на уровне 10%? А какая она в этом году?

– Может, Правительству обратить внимание сюда? – задается вопросом активистка.