По итогам проверок приостановлена работа Центрально-Казахстанской академии. Комитет по обеспечению качества в сфере

образования и науки МОН РК провел проверку и выявил множество нарушений законодательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В Центрально-Казахстанской академии занятия проводились не в полном объеме, преподаватели не соответствовали предъявляемым требованиям, в частности, образование и ученая степень преподавателей не соответствовали преподаваемым дисциплинам, учебный процесс не был обеспечен преподавателями-практиками, необходимой учебной литературой. Также вуз не имеет систему внутреннего обеспечения качества, и как следствие - по итогам среза знаний студенты по шести направлениям подготовки кадров академии не набрали пороговые баллы. Кроме того, выявлены нарушения по перезачету дисциплин, необходимых для освоения соответствующей образовательной программы. При проведении рубежного контроля в вузе не применялась система прокторинга», - отметила руководитель управления Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Эльвира Сапарбекова.

Кроме того, анализ рейтинга образовательных программ работодателей показал, что большинство учебных программ Центрально-Казахстанской академии не были актуализированы и не соответствовали запросам рынка труда и работодателей. Поэтому большинство специальностей не пользовались спросом среди обучающихся, по ним обучались только от 1 до 5 человек.

Пользуясь правом обжалования, вуз обратился в судебные органы. Судами первой инстанции иски академии оставлены без удовлетворения, а решения Комитета признаны законными.

В МОН отметили, что согласно правилам деятельности вузов студенты имеют право переводиться в другие университеты для продолжения обучения с момента приостановления или лишения вуза лицензии.

«Студенты могут уже сейчас перевестись в другие вузы, чтобы избежать проблем с недействительностью дипломов. По ряду направлений подготовки часть студентов уже во время зимней сессии перевелись в другие вузы», - добавила Эльвира Сапарбекова.