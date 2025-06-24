Монако признан самым дорогим городом мира

В мире
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Город-государство Монако возглавило рейтинг самых дорогих рынков недвижимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Фото: Damiano Mariotti / shutterstock.com

По данным американского портала Visual Capitalist, город-княжество признано самым дорогим местом для покупки жилья в мире. В среднем квадратный метр недвижимости в Монако стоит 50 тысяч евро – это около 30 миллионов тенге.

В элитных районах, например, в Монте-Карло, стоимость может превышать 100 тысяч евро.

Монако привлекает состоятельных людей со всего мира благодаря низким налогам, закрытому образу жизни и развитому финансовому сектору.

На втором и третьем местах рейтинга – Нью-Йорк и Гонконг. Также в список попали шесть городов Франции.

 

#недвижимость #Монако #княжество

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