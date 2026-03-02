Как изменились цены на товары и услуги в Казахстане

Экономика
74
Дана Аменова
специальный корреспондент

Среди непродовольственных товаров цены снизились на стиральные машины

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В феврале 2026 года месячный уровень инфляции составил 1,1%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики 

Цены на продовольственные товары повысились на 1,3%, платные услуги – на 1%, непродовольственные товары – на 0,9%.

Среди продовольственных товаров огурцы подешевели на 3,9%, лук репчатый – на 3,2%, апельсины – на 0,9%, куры – на 0,6%, говядина бескостная – на 0,2%. Повышение цен наблюдалось на кукурузу консервированную – на 8,6%.

Среди непродовольственных товаров цены снизились на стиральные машины – на 7,4%, бинт стерильный – на 3,8%, электрочайники – на 2,6%, смартфоны – на 1,7%.

Повышение цен отмечено на гладильную доску – на 12,4%, набор стаканов – на 8,9%, стиральный порошок – на 1,5%.
В сфере платных услуг услуги кинотеатров подорожали на 2,2%, фотографов – на 0,5%.

В годовом исчислении инфляция в феврале 2026 года составила 11,7%. Цены на продовольственные товары повысились на 12,7%, непродовольственные товары – на 11,6%, платные услуги – на 10,8%.

В годовом выражении зелень подешевела на 7,6%, кабачки – на 6,2%, рис – на 4,3%, капуста – на 1,5%. Изюм подорожал на 8,8%, печенье сахарное – на 8,5%, мед – на 7,2%, финики – на 5,8%.

По сравнению с февралем 2025 года цены на гель для душа выросли на 15%, цемент – на 11,2%, моющие и чистящие средства – на 9,3%, обойный клей – на 5,7%. Чистка одежды подорожала на 14,5%, услуги тренажерных залов (абонемент) – на 10,1%, услуги косметолога – на 12,7%.

Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции рассчитывается ежемесячно.

Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары, всего по 537 позициям. Динамические изменения по инфляции можно посмотреть на специально-разработанном интерактивном дашборде, где охвачены показатели, начиная с 2018 года.

#цены #инфляция #товары #мониторинг #услуги

