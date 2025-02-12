Морально-психологическая устойчивость как основной компонент боеспособности войск

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В Национальном университете обороны РК прошел круглый стол по вопросам совершенствования морально-психологического обеспечения войск на примере вооруженных конфликтов последних лет

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Мероприятие по внедрению в практику современных методов и подходов в указанной сфере прошло под руководством заместителя министра обороны по воспитательной и идеологической работе генерал-майора Шайх-Хасана Жазыкбаева.

В нем приняли участие представители профильного департамента, заместители главнокомандующих по воспитательной и идеологической работе видов Вооруженных сил, профессорско-преподавательский состав кафедры воинского обучения и воспитания факультета всестороннего обеспечения НУО. По видеоконференцсвязи к обсуждению вопросов укрепления морально-психологической устойчивости личного состава подключились должностные лица родов войск и региональных командований. 

– В ходе боевых действий военнослужащий испытывает колоссальные моральные и психологические нагрузки. Устойчивость этих факторов у солдат и офицеров является одним из ключевых критериев, определяющих боеспособность войск, так как от того, как они будут реагировать на угрозы, напряжение и боевые условия, зависит успешность выполнения боевой задачи. В такой ситуации важно сохранить способность у военнослужащих преодолевать страх в бою и сохранять волю к победе, – подчеркнул генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Он отметил, что в этом контексте морально-психологическая устойчивость позволяет личному составу сохранять боевой дух и мотивацию, несмотря на потери, тяжесть условий или недостаток ресурсов. Это влияет на способность военнослужащих эффективно выполнять приказы, действовать слаженно и проявлять инициативу, что существенно повышает боевую эффективность подразделения.

Своим видением по обсуждаемой теме поделились заместители главнокомандующих Сухопутными войсками, Силами воздушной обороны и Военно-морскими силами. В своих выступлениях они рассмотрели такие компоненты морально-психологического обеспечения как психологическая, информационно-воспитательная и военно-социальная работа.

В работе круглого стола также приняли участие представители Управления начальника Тыла Вооруженных сил и войсковых частей, от которых прозвучали предложения по укреплению морально-психологического обеспечения войск. Все они будут тщательно проанализированы и обобщены для практического внедрения.

#МО #круглыйстол #НУО

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