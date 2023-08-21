Море не волнуется

Общество
2
Ирина Гончарова, Мангистауская область

В Актау с размахом отметили 30-летие Военно-морских сил страны.

фото Ярослава Брэма

В городе прошел парад кораб­лей. Свидетелями захватываю­щего зрелища стали сотни жителей и гостей Актау. Они наблюдали за происходящим прямо с набережной областного центра.

– Люди, которые служат в Военно-морских силах, особые, ведь их служба сильно отличается от службы в других видах войск. Моряки не только охраняют рубежи, но еще работают против стихии. Море непредсказуемо, и с непогодой бывает очень сложно справиться, – отметил главнокомандующий ВМС РК в период с 2008 по 2009 год Ратмир Комратов.

Шоу получилось эффектным. Зрители отмечали безукоризненную синхронность в движении кораблей. В парадном строю прошли «Қазақстан», «Орал», «Сарыарқа», «Маңғыстау», «Алатау», «Табиғат» и «Жайық». Моряки приветствовали зрителей залпами из корабельных орудий.

Сухопутная часть парада включала демонстрацию парадных расчетов воинских частей Актауского гарнизона, военного оркестра и эпизод высадки морского десанта. Посмотреть на праздник съехались гости со всех уголков страны.

– Я приехала из Костаная. В параде сейчас участвует мой сын, и меня переполняет гордость за него. Мое материнское сердце спокойно, я знаю, что он сделал правильный выбор, – рассказала мать военнослужащего Шынар Онбай.

За парадом наблюдали аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Марат Хусаинов, Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы, космонавт, генерал-майор авиации Тохтар
Аубакиров, контрадмирал Ратмир Комратов, генерал-майор Серик Бурамбаев, а также ветераны вооруженных сил.

– Сегодня мы празднуем профессиональный праздник всех, кто стоит на страже морских рубежей Казахстана, всех, кто посвятил годы жизни и службы обеспечению боеготовности кораблей и частей ВМС. Как отметил Глава государства, роль военных в поддержании экономической и политической стабильности в стране, а также в предотвращении враждебных действий и недобросовестных посягательств носит важнейший характер. Я глубоко признателен отважным воинам за их неутомимую службу. Пусть удача сопутствует вам как на море, так и на суше, – отметил Нурлан Ногаев.

Горожан и гостей города порадовал также праздничный концерт, подготовленный Цент­ральным ансамблем и Цент­ральным военным оркестром Национального военно-патриотического центра вооруженных сил. Завершился вечер праздничным салютом.

#Актау #юбилей #парад #ВМС #30-летие

Популярное

Все
Чудом спасся лишь «Тобол»
Спешит ли чип на помощь?
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Жертвы телефонных мошенников уже не просят – они кричат о помощи
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Эксперты прогнозируют большие проблемы для молочной отрасли. До 70% сельчан, имеющих сегодня доход от сдачи молока, могут остаться без работы
Оставленный на зарядке телефон "устроил" пожар в квартире в Усть-Каменогорске
Правила сдачи экзаменов на водительские удостоверения ужесточили в Казахстане
Беспризорно гуляющие коровы испортили урожай дачников и имущество горожан, живущих на окраине Костаная
Краденный сейф с деньгами грабители увезли на угнанном авто в Уральске (видео)
Рабочий погиб, упав с 16-го этажа на стройке в Астане
Несанкционированный полигон бытовых отходов, закрытый по решению суда, продолжает нести угрозу окружающей среде и здоровью местных жителей
В Алматинской области назрел очередной земельный конфликт
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Федерация профсоюзов Казахстана сделала заявление после трагедии в Шахтинске
Совместное развитие электронной коммерции и логистики обсудили Казахстан и Китай
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Токаев выразил соболезнования Путину
CITIC GROUP пригласили инвестировать в сельское хозяйство Казахстана
Жители близлежащих сел Астаны бьют тревогу из-за экологической катастрофы
Какие казахстанские товары представлены на выставке в Китае
Проблемные вопросы бизнеса рассмотрели в Правительстве РК
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане

Читайте также

Заболеваемость и смертность от туберкулеза снижаются в Каза…
Количество жертв пожаров на Гавайях перевалило за 100
Пожар на шахте "Казахстанская": температура в шахте остаетс…
Землетрясение произошло на юго-востоке Турции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]