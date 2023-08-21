Море не волнуется

В городе прошел парад кораб­лей. Свидетелями захватываю­щего зрелища стали сотни жителей и гостей Актау. Они наблюдали за происходящим прямо с набережной областного центра.

– Люди, которые служат в Военно-морских силах, особые, ведь их служба сильно отличается от службы в других видах войск. Моряки не только охраняют рубежи, но еще работают против стихии. Море непредсказуемо, и с непогодой бывает очень сложно справиться, – отметил главнокомандующий ВМС РК в период с 2008 по 2009 год Ратмир Комратов.

Шоу получилось эффектным. Зрители отмечали безукоризненную синхронность в движении кораблей. В парадном строю прошли «Қазақстан», «Орал», «Сарыарқа», «Маңғыстау», «Алатау», «Табиғат» и «Жайық». Моряки приветствовали зрителей залпами из корабельных орудий.

Сухопутная часть парада включала демонстрацию парадных расчетов воинских частей Актауского гарнизона, военного оркестра и эпизод высадки морского десанта. Посмотреть на праздник съехались гости со всех уголков страны.

– Я приехала из Костаная. В параде сейчас участвует мой сын, и меня переполняет гордость за него. Мое материнское сердце спокойно, я знаю, что он сделал правильный выбор, – рассказала мать военнослужащего Шынар Онбай.

За парадом наблюдали аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Марат Хусаинов, Герой Советского Союза, Халық Қаһарманы, космонавт, генерал-майор авиации Тохтар

Аубакиров, контрадмирал Ратмир Комратов, генерал-майор Серик Бурамбаев, а также ветераны вооруженных сил.

– Сегодня мы празднуем профессиональный праздник всех, кто стоит на страже морских рубежей Казахстана, всех, кто посвятил годы жизни и службы обеспечению боеготовности кораблей и частей ВМС. Как отметил Глава государства, роль военных в поддержании экономической и политической стабильности в стране, а также в предотвращении враждебных действий и недобросовестных посягательств носит важнейший характер. Я глубоко признателен отважным воинам за их неутомимую службу. Пусть удача сопутствует вам как на море, так и на суше, – отметил Нурлан Ногаев.

Горожан и гостей города порадовал также праздничный концерт, подготовленный Цент­ральным ансамблем и Цент­ральным военным оркестром Национального военно-патриотического центра вооруженных сил. Завершился вечер праздничным салютом.