Мороженое из саумала: не только вкусно, но и полезно

Сделано в Казахстане
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В живописном городе Саркане живет удивительная женщина – Райгуль Закариякызы, которая изготовляет мороженое из саумала – целебного кобыльего молока, богатого витаминами и минералами. Пока объемы производства невелики, но в планах предпринимательницы – открытие цеха и расширение рынка сбыта.

фото автора

История изготовления этого молочного лакомства началась в кругу семьи. У Райгуль трое сыновей, и именно желание обеспечить их полезным и вкус­ным десертом подтолкнуло женщину к эксперименту. Тем более что вместе с супругом она уже четверть века занимается животноводством.

– Работа, конечно, очень трудоемкая, – признается Райгуль. – В любое время года встаем спозаранку, потому что держим и коров, и лошадей. Ухаживает за животными мой муж, а на мне – переработка всего получаемого в хозяйстве молока. И, соответственно, сбыт излишков молочной продукции.

На домашней кухне сельская предпринимательница делает курт, масло, кумыс и множество других молочных продуктов, которые пользуются спросом у местных жителей. Ведь известно, что целебный саумал из области Жетысу привлекает покупателей даже из крупных городов, таких как Алматы, Астана и Атырау.

Но мы – о мороженом. Именно любовь младшего сына к нему натолкнула Райгуль на мысль об использовании для его приготовления саумала.

Рецепт мороженого из кобылье­го молока на первый взгляд кажется удивительно простым. Для домашней порции требуется всего 0,5 литра свежего саумала, 300 граммов домашней сметаны и две столовые ложки меда. Все ингредиенты тщательно смешиваются. Затем каждые полчаса смесь необходимо помешивать, охлаждая в холодильнике, пока она не загустеет. Завершающий этап – четыре часа в морозильнике. И вот полезное лакомство готово. Однако за этой кажущейся простотой скрывается значительный труд.

– Процесс изготовления мороженого из саумала вручную оказался весьма длительным, – говорит Райгуль. – Поэтому пока мое мороженое доступно только членам семьи. Для расширения производства требуется специальное оборудование.

Райгуль Закариякызы подчеркивает не только вкус, но и исключительную пользу своего продукта. Мороженое не содержит искусственных добавок и красителей. Саумал – источник легкоусвояемых белков, которые способствуют укреплению иммунитета и общему оздоровлению организма.

Предпринимательница участ­вует в проекте «Одно село – один продукт», который нацелен на развитие сельского малого бизнеса. В июле этого года она впервые представила свое мороженое из саумала на выставке, где оно вызвало изум­ление посетителей. Успех укрепил ее в решении открыть небольшой цех и закупить оборудование для производства молочных продуктов.

Ее недавний статус полуфиналиста проекта «Одно село – один продукт» уже открывает двери для получения господдержки.

История Райгуль – это не только ее личное достижение, но и яркий пример эффективной работы Центра развития женского предпринимательства области Жетысу. Ментор структуры Светлана Онгарбаева рассказала о том, что с января следующего года начнется работа над тем, чтобы мороженое из саумала было сертифицировано. Потом придется совместно поработать над упаковкой, параллельно занимаясь обучением начинающей предпринимательницы.

– Наша главная задача – вывести домашнее производство на рынок, – резюмировала ментор. – Думается, мороженое из саумала на казахстанском рынке будет пользоваться спросом. Ведь так мало на прилавках магазинов сейчас десертов, которые не только вкусны, но еще и полезны.

#МСБ #мороженое #саумал #Райгуль Закариякызы

