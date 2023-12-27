Морозу – лопату, Снегурочке – фонарик

Общество
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Галина Вологодская

В Усть-Каменогорске чеэсники организовали креативный инструктаж для водителей, отправляющихся в зимнюю дорогу.

Как рассказали в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, сотрудники смоделировали типичную для восточно-казахстанской зимы обстановку, когда на загородных трассах при сильном морозе разыгралась метель. При порывах ветра силой 25 м⁄с быстро возникли участки со снежными заносами. Экстренные службы передали штормовое предуп­реждение, попросили не выезжать из населенных пунктов. Однако Дед Мороз и Снегурочка проигнорировали сообщения. Они отправились на утренники и по пути попали в снежную ловушку.

На помощь новогодним персонажам прибыли спасатели. Путников эвакуировали на высокопроходимой технике и напомнили им об опасности зимних путешествий. Кроме того, че­эсники провели инструктаж: вручили Морозу мешок с уложенным в нем тросом и проводом для «прикуривания», запасную канистру с горючим, лопату. Снегурочке показали, как собрать дорожную сумку: в ней обязательно должны быть фонарик, теплые вещи, продукты питания, запасное зарядное устройство для телефона. А еще необходимо предупредить близких о своем маршруте и назвать примерное время возвращения.

Креативный инструктаж в департаменте дополнили исполнением новогоднего желания двух маленьких устькаменогорцев. Школьники Айторе и Макар мечтали оказаться в кабине высокопроходимого «Шерпа» – чудо-автомобиля, на котором спасатели вызволяют людей из заносов и других нештатных ситуаций.

– Мальчиков прокатили на вездеходах и еще познакомили с четвероногими спасателями, – рассказала руководитель пресс-службы ДЧС ВКО Марина Лискова. – Ребята светились от счастья.

#ЧС #Усть-Каменогорск #спасатели #Новый год #Дед Мороз #Снегурочка

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