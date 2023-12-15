Морозы ослабевают в Казахстане

Общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Прогноз погоды по Казахстану на праздничные выходные 15-17 декабря предоставил РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации метеослужбы, антициклон, который обусловил ясную и морозную погоду практически по всей территории Казахстана на протяжении всей этой недели, начинает отступать на северо-восток, в связи с этим ожидается ослабление морозов, и в тыл ему с запада республики начнет смещаться ложбина циклона, которая зародилась в Северной Атлантике.

"Она принесет интенсивные осадки в виде снега, метели, гололедные явления и усиление ветра сначала на западные, а затем, по мере смещения, и на остальные регионы", - отметили синоптики.

Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью: на западе до 0-10 мороза, на северо-западе, севере, в центре, на юге и юго-востоке до 5-15 мороза.

"Но на востоке морозы еще сохранятся до 22-35 градусов", - добавили в Казгидромете.

 

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