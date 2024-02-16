Морозы в выходные сохранятся в Казахстане

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Прогноз погоды по Казахстану на 17-19 февраля предоставило РГП "Казгидромет", передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Синоптическую ситуацию на территории Казахстана обусловит холодный и бесснежный арктический антициклон. С ним сохраняются морозы, лишь на юго-востоке страны 17 февраля, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается снег, в горных районах – сильный снег, туман, гололед и низовая метель.  

Температурный фон в северных и восточных регионах республики ожидается ночью 30-38, днем 20-28 мороза. На юго-востоке страны ожидается понижение температуры воздуха: ночью до 15-25, в горах 30-35 мороза, днем до 10-25 мороза.

#погода #снег #синоптики #зима #мороз #февраль #антициклон

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