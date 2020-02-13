Мощнейший инструмент духовного единства

Участниками встречи стали представители государственных органов, НПО, члены Нацио­нального совета общественного доверия при Президенте РК, ­отечественные ученые и эксперты.

Как отметил, открывая заседание, директор Института Евразийской интеграции (ИЕИ), член Национального совета общественного доверия при Президенте РК (НСОД) Ерлан Саиров, главная задача обсуждения – актуализация наследия Абая, способствующего укреплению общественного согласия в стране, а также выработка рекомендаций и предложений по качественному развитию концепции «слышащего государства».

– Абай уникален и своеобразен. В настоящий период новые вызовы и риски требуют переосмысления его философии в гуманитарной сфере. Любое общество – плод взаимного обогащения культур. Мы должны научиться решать конфликты посредством терпеливого диа­лога и мирной дискуссии, не навязывая свои взгляды и в то же время настаивая на своей логике и убеждениях. Терпимость означает признание различий и терпеливое отношение к ним. Она – воплощение сопереживания, взаимопонимания и примирения, которые не позволяют противоречиям перерасти в конфликты. Мы нуждаемся в новой этике решения противоречий, в новых принципах солидарности и сопричастности. Нам нужно научиться уважать друг друга, сделать жизнь более гуманной, – подчеркнул политолог.

Самое главное в концепции «слышащего государства» – реагировать на различные голоса со стороны общества, считает он.

– Кордайские события показали, что нужно реагировать оперативно, ведь сложности накапливались десятилетиями, их можно было решить давно на местном уровне... Но проблемы не только замалчивались, но и распространялись. Потенциал конфликтогенности увеличивался, – подчеркнул глава ИЕИ.

Такие риски и угрозы нужно преодолевать путем диалога и терпеливой дискуссии. И в этом отношении именно наследие Абая дает нам ответы на вопросы толерантности и философии мира. По мнению Ерлана Саирова, всю энергию надо направить в русло мирного решения возникающих проблем за столом переговоров путем диалогов и дискуссий.

– Процесс модернизации сопряжен с возрождением духовных скреп народа, – отметил политолог, акцентируя внимание на программной статье Касым-Жомарта Токаева «Абай және ХХI ғасырдағы Қазақстан».

Общественный деятель, член Нацсовета Сейдахмет Куттыкадам обратил внимание на пропаганду знания и образования, которую вел Абай в свое время, и провел параллели с сегодняшним днем, назвав идеи и взгляды философа не теряющими актуальности.

– С одной стороны, что может быть общего между опытом, знаниями Абая и современностью? Тогда народ был безграмотный. Сейчас, казалось бы, все образованные. Все изменилось – и цивилизация, и люди стали другими. Но, как выясняется, в принципе сама природа человека, социальные отношения мало изменчивы. Если внимательно посмотреть, те же самые проб­лемы в другой ипостаси сейчас предстают перед нами.

В этом отношении, заметил спикер, духовный подвиг Абая очень важен. Так как именно он, его ученики, Чокан Валиханов вытаскивали народ из глубокого невежества.

– Нам нужны глубокие, серьезные знания, любовь к родине, взаи­мопонимание между этносами и самое главное – устремленность в будущее. Нельзя сдаваться. Абаю было очень тяжело, но он упорно шел вперед, он верил в свой народ и сделал многое, чтобы его народ пришел к таким высотам. Но в наши дни мы наблюдаем какой-то регресс. Поначалу все радовались, когда распался Советский Союз, но сейчас мы понимаем, что советская система образования и науки, медицины была намного сильнее. Поэтому нынешней молодежи необходимо много учиться и стремиться именно к глубоким знаниям, – отметил Сейдахмет Куттыкадам.

Он заострил внимание на том, что именно глубокое понимание философских основ, устремленность к знаниям позволили Абаю стать светочем для своего народа. А в наше время много людей, которые вроде что-то знают, но их знания поверхностны.

Говорил Сейдахмет Куттыкадам и об особой роли Национального совета общественного доверия при Президенте РК. По его мнению, НСОД задает важный вектор в государственной коммуникативной политике, являясь новым каналом получения актуальной информации для дальнейших эффективных реформ.

Ведущий научный сотрудник Института истории государства Сейткали Дуйсен также подчерк­нул, что Абай в «Словах назидания» и стихах много говорит о невежестве, но у него разные формы. Сейчас, имея на руках два-три диплома о высшем образовании, люди не обращают должного внимания на проблемы народа и государства, будущее нации. Бороться с этим нужно посредством разъяснения идей Абая.

Так, спикер предложил ввести курс абаеведения не только в вузах, но и в Академии госуправления. В него вошли бы и поэзия, и философия, причем для лучшего понимания и осознания идей и ценностей Абая экзамен важно принимать не посредством компьютерного тестирования, а обязательно устно.

Политолог, блогер Бауыржан Серикбаев в своем выступлении сравнил великого казахского ­мыслителя Абая с китайским философом Конфуцием. Однако, по его словам, когда весь Китай читает, изучает, фактически живет по законам конфуцианства, в Казахстане с Абаем немного другая ситуация. У нас Абая все любят, читают, однако в повседнев­ной жизни его философию и мировоззренческие идеи прак­тически не применяют.

Президент Национальной палаты образования и инноваций «Серпін», член Нацсовета Мурат Абенов отметил, что выдающийся поэт, философ-гуманист Абай Кунанбаев в своем творчестве опирался на прогрессивные ценностные установки, где фундамен­том являются такие понятия, как просвещение, добро, милосердие, труд, целеустремленность.

– Творчество Абая является национальным достоянием нашей страны, которое мы должны передавать из поколения в поколение, – подчеркнул он.

О необходимости изучения наследия Абая, формирования основ казахстанской идентичности, модернизации общественного сознания говорили директор НИИ «Абай академиясы» Ерлан Сайлаубай, директор СЦК при Президента РК, член Нацсовета Талгат Калиев, профессор Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Жанат Аймухамбет, общественный деятель, консультант Республиканской общественной приемной партии «Nur Otan» Мукибек Ауыт.

Выступающие подчеркивали, что великий сын казахского народа Абай Кунанбаев занимает особое место в духовно-культурном развитии нашего общества. Выдающийся просветитель вывел новые принципы жизненных ценностей. Многогранное наследие родоначальника казахской литературы насыщено острым гражданским содержанием, пробуждающим национальное самосознание. Острое неприятие социальной несправедливости и стремление изменить жизнь людей к лучшему – все это актуально и в наши дни.

Как акцентировали спикеры, в разрешении назревших духовных проблем общества наследие Абая – мощнейший духовный инструмент по укреплению национального, социального и политического единства страны. В таком направлении должен мыслить каждый гражданин Казахстана, осознающий свою причастность к духовно-нравственным переменам, позитивно отражаю­щимся на развитии общества. Жизненный путь и подлинное творчество Абая – светоч не только казахского народа, но и всего человечества.

Подводя итоги заседания, Ерлан Саиров еще раз особо отметил, что наследие Абая – уникальный пласт национальной культуры, сконцентрировавший в себе созидательный опыт и муд­рость казахского народа. Его произведения остаются актуальными, современными, нравственно востребованными.

Абай вдохновляет на новые поиски, заставляет думать о прошлом, настоящем и будущем, открывая безграничные горизонты духовного пространства, оставаясь мостом между эпохами, народами, цивилизациями.

В рамках заседания были рассмотрены стержневые вопросы продвижения модернизационных процессов в стране, выработаны рекомендации и предложения по реализации намеченных реформ.