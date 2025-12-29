Мощный шторм обрушился на Финляндию

Европа,Погода
193
Айман Аманжолова
корреспондент

Без электричества остались 180 тысяч домохозяйств, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Обрушившийся на Финляндию шторм Ханнес стал причиной крупнейшей за последние 10 лет аварии в энергосетях, сообщает Yle.

По данным оператора Elenia, ураганный ветер повалил сотни деревьев, оборвал линии электропередачи и нарушил работу транспорта. Пик отключений пришелся на вечер субботы, когда без электричества остались около 180 тыс. домохозяйств. К утру воскресенья без электричества оставалось более 105 тыс. абонентов.

Шторм вызвал свыше тысячи инцидентов на западном побережье, с которыми пришлось справляться аварийным службам, отмечает Yle. Была нарушена работа финских аэропортов. В соседней Швеции шторм привел к отмене поездов и паромов, а также временному закрытию мостов.

 

#Финляндия #электричество #шторм

Популярное

Все
Politico назвал лауреатов антинаград 2025 года
Бой Жалгаса Жумагулова за чемпионский пояс завершился досрочно
Пентагон тратит $77 млн на дрессировку дельфинов каждый год
Мощный шторм обрушился на Финляндию
В Мексике поезд сошел с рельсов, есть жертвы
Казахстанские санатории на Иссык-Куле обрели статус отелей
Туроператоров будут субсидировать за каждого иностранного туриста
В Минобороны подвели спортивные итоги
Алмазбек Атамбаев лишен государственных наград Кыргызстана
Фигуранта дела о январских беспорядках экстрадировали из Грузии
Верховный Суд подвёл итоги за 2025 год
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Важный выбор студентов
Свет и тепло в каждом доме: Казахстан отмечает День энергетика
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре – фейк
Зимнее солнцестояние 2025: самая длинная ночь в году позади
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Возврат активов: 7,5 млрд тенге направили на медучреждения в Балхаше
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Набрал штрафов почти на миллион!
Новоселье под Новый год
Труд – это шанс на новую жизнь
Лист ожидания – шанс на спасение
Турнир высокого уровня
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию

Читайте также

Электронная музыка вошла в список культурного наследия Фран…
Tennis Europe назвала Ахмади Маханова лучшим иностранным иг…
Западный антициклон несет морозы в Казахстан
Почта Франции не работает после кибератаки

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]