Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре

Общество
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Двух бывших полицейских осудили за мошенничество в Павлодаре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда №2 города

Фото: Kazpravda.kz

Б. и К. обвинялись по пунктам 1, 2 части 3 уголовной статьи 190 – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное должностным лицом, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, в группе лиц по предварительному сговору.

Тогда еще заместитель начальника УБОП ДП Павлодарской области Б. и оперуполномоченный К., зная о двойном гражданстве О., ввели его в заблуждение и завладели 10 млн тенге потерпевшего. А Е. оказала подсудимым пособничество в этом.

В суде Б. и Е. полностью признали вину, К. же нет. 

Б. получил 4,5 года лишения свободы, К. – 4 года, Е. – 3 года заключения с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор в силу не вступил.

 

 

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