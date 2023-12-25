Мошенник обманул мать двоих детей с инвалидностью в Туркестанской области

Местная жительница заявила в полицию о том, что стала жертвой мошенничества, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Женщина рассказала, что малознакомый человек пообещал перевести сына и дочь из 3-й группы во 2-ую группу инвалидности. Злоумышленник вошел в доверие и выманил у нее 630 тысяч тенге.

«Полицейские провели розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель. При проверке выяснилось, что полученные от потерпевшей деньги подозреваемый потратил на азартные игры», — детализировали в правоохранительных органах.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Проводится досудебное расследование, добавили в полиции.