Мошенник обманул мать двоих детей с инвалидностью в Туркестанской области
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Местная жительница заявила в полицию о том, что стала жертвой мошенничества, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД
Женщина рассказала, что малознакомый человек пообещал перевести сына и дочь из 3-й группы во 2-ую группу инвалидности. Злоумышленник вошел в доверие и выманил у нее 630 тысяч тенге.
«Полицейские провели розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель. При проверке выяснилось, что полученные от потерпевшей деньги подозреваемый потратил на азартные игры», — детализировали в правоохранительных органах.
Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Проводится досудебное расследование, добавили в полиции.