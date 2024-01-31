Мошенник у банкомата

В городское управление полиции поступили заявления сразу от четырех местных жителей. Все они воспользовались помощью неизвестного мужчины, услужливо соглашавшегося помочь тем, кто испытывал затруднения при снятии денег с банковской карты.

Проделав определенные манипуляции, он сообщал получателям, что денег на их карте нет. Люди даже не сразу понимали, что произошло, ведь банкомат деньги реально не выдавал, а баланс карты почему-то был нулевой. И только опомнившись и удостоверившись, что деньги все-таки были, но странным образом исчезли, горожане отправлялись за помощью в полицию.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность 37-летнего мужчины, который занимался мошенничеством возле банкомата. Им оказался безработный местный житель. В ходе следствия вы­яснилось, что общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила 243 000 тенге.

По факту мошенничества завершено досудебное расследование, уголовное дело направлено в суд.