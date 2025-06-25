В СКО житель потерял 19 млн тенге на липовых инвестициях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Петропавловец потерял 19 млн тенге на лжеинвестициях. Полицейские предупреждают о новой схеме интернет-мошенничества. В Северо-Казахстанской области полицейские предупреждают о рисках интернет-мошенничества, связанного с обещаниями быстрого обогащения.

В соцсетях часто появляются объявления о легком заработке. Злоумышленники звонят жертвам на WhatsApp, представляясь сотрудниками инвестиционных или консультационных компаний. Они предлагают вложить деньги в якобы перспективные биржевые сделки. Жертвы мошенников создают аккаунт на сайте, где видят личный кабинет с растущими доходами. Эти цифры обманчивы, но азарт толкает людей вкладывать крупные суммы. Они берут кредиты и занимают деньги у знакомых.

В Петропавловске мужчина перечислил 19 млн тенге на "биржевые игры". Сумма в долларах росла, но когда он захотел вывести "доход", мошенники перестали выходить на связь.

За пять месяцев жертвами киберпреступников в Северном Казахстане стали 27 человек. Полиция призывает пользователей интернета и соцсетей быть осторожными и не верить заманчивым предложениям о быстром заработке. Не переводите деньги незнакомцам.



