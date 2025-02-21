Мошенница сдавала в аренду несуществующие дома в Астане

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Злоумышленница разместила объявления на сайте Krisha.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане задержали 29-летнюю женщину, которая занималась арендой несуществующих домов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

По информации пресс-службы департамента полиции,подозреваемая разместила на сайте Krisha.kz ложные объявления о сдаче жилья в аренду. В переписке с потерпевшими она обещала сдать в аренду дома в городах Астана, Алматы и на базе отдыха «Бурабай».

Граждане, заинтересованные в аренде квартир, перечисляли аван на поддельные банковские счета, после чего связь с собственником квартир прерывалась. В результате потерпевшие лишились денег.

«Свою вину задержанная признала. В настоящее время проводится расследование. Установлено, что подозреваемая причастна к пяти эпизодам. ДП Астаны призывает граждан быть осторожными и тщательно проверять информацию перед переводом денег. Если вы стали жертвой мошенничества, необходимо немедленно обратиться в полицию», – детализировали в правоохранительных органах.

Там же добавили, что в этом году ДП г. Астаны раскрыто 66 уголовных правонарушений в сфере информационных технологий.

#Астана #аренда #дома #мошенница

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