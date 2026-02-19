Вопрос, касающийся места расположения объекта и его влияния на экосистему реки, обсуждается общественностью не первый год. Масштабная стройка предусматривает монтаж конструкций мостового автоперехода, строительство к нему дороги, а также организацию захода в городскую дорожную сеть.

Напомним: с 2018 года началось подведение инженерных сетей к новому микрорайону Акжайык в Зачаганском поселковом округе. В 2019-м уральцам был презентован проект моста, который позволит разгрузить транспортные потоки. Но общест­венность выразила недовольство инициативой, в том числе тем, что подъездную дорогу планировали проложить по окраи­не городского парка культуры и отдыха. Это привело бы к вырубке полутора тысяч деревьев. Документ был скорректирован.

На недавней сессии областного маслихата депутаты обсуж­дали вопрос перевода земель государственного лесного фонда в земли городского назначения для осуществления этого проекта. Тогда же было предложено осуществлять его по системе строи­тельства «под ключ». По мнению экспертов, это позволит не только сократить сроки, но и снизить риски удорожания строи­тельства. Спрос за качество и сроки выполнения работ будет с одной компании-подрядчика.

На данный момент в поселковом округе Зачаганск проживают более 80 тыс. человек. Основная часть населения пользуется единственным мостом через Чаган по улице Жангир-хана, где сегодня в часы пик образуются заторы.

В микрорайоне Акжайык пока сдано лишь восемь из 76 многоквартирных домов. Но после полного заселения микрорайона численность проживающих в Зачаганске практически удвоится. Так что строительство моста – объективная необходимость, откладывать стройку в долгий ящик не имеет смысла, считают как представители местной исполнительной власти, так и народные избранники. Ведь чем дольше сроки, тем дороже: уже сейчас стоимость объекта только на бумаге выросла более чем в три раза от первоначальной, достигнув 35 млрд тенге.

По планам проектирование должно быть завершено в текущем году, а в следующем начнется строительство самого моста. Властям предстоит также решить вопрос выкупа частных домов на мес­те предполагаемой стройки. По мнению городского ­акимата, некоторые собственники определили завышенную цену

своей недвижимости.