Мост, который нужен «заранее» Инфраструктура 19 февраля 2026 г. 1:39 129 Наталия Портнягина собственный корреспондент по ЗКО В Уральске разрабатывают технико-экономическое обоснование строительства нового моста через реку Чаган. Путепровод соединит городской центр со строящимся микрорайоном. Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Вопрос, касающийся места расположения объекта и его влияния на экосистему реки, обсуждается общественностью не первый год. Масштабная стройка предусматривает монтаж конструкций мостового автоперехода, строительство к нему дороги, а также организацию захода в городскую дорожную сеть. Напомним: с 2018 года началось подведение инженерных сетей к новому микрорайону Акжайык в Зачаганском поселковом округе. В 2019-м уральцам был презентован проект моста, который позволит разгрузить транспортные потоки. Но общественность выразила недовольство инициативой, в том числе тем, что подъездную дорогу планировали проложить по окраине городского парка культуры и отдыха. Это привело бы к вырубке полутора тысяч деревьев. Документ был скорректирован. На недавней сессии областного маслихата депутаты обсуждали вопрос перевода земель государственного лесного фонда в земли городского назначения для осуществления этого проекта. Тогда же было предложено осуществлять его по системе строительства «под ключ». По мнению экспертов, это позволит не только сократить сроки, но и снизить риски удорожания строительства. Спрос за качество и сроки выполнения работ будет с одной компании-подрядчика. На данный момент в поселковом округе Зачаганск проживают более 80 тыс. человек. Основная часть населения пользуется единственным мостом через Чаган по улице Жангир-хана, где сегодня в часы пик образуются заторы. В микрорайоне Акжайык пока сдано лишь восемь из 76 многоквартирных домов. Но после полного заселения микрорайона численность проживающих в Зачаганске практически удвоится. Так что строительство моста – объективная необходимость, откладывать стройку в долгий ящик не имеет смысла, считают как представители местной исполнительной власти, так и народные избранники. Ведь чем дольше сроки, тем дороже: уже сейчас стоимость объекта только на бумаге выросла более чем в три раза от первоначальной, достигнув 35 млрд тенге. По планам проектирование должно быть завершено в текущем году, а в следующем начнется строительство самого моста. Властям предстоит также решить вопрос выкупа частных домов на месте предполагаемой стройки. По мнению городского акимата, некоторые собственники определили завышенную цену своей недвижимости. #уральск #строительство #мост