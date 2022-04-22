Мост между культурами

Динамику современного литературного процесса Казахстана и Беларуси обсудили участники «круглого стола», который прошел в Алматы в Национальной библиотеке РК. Его организаторами выступили Институт литературы и искусства имени М. О. Ауэзова, этнокультурный центр «Беларусь», Союз писателей Казахстана и научно-экспертная группа Ассамблеи

народа Казахстана города Алматы.

Будем дружить литературами

Как подчеркнул в своем приветствии, адресованном участникам «круглого стола», председатель Союза писателей Беларуси, директор – главный редактор издательского дома «Звезда» Алесь Карлюкевич, в последние полтора десятилетия совершено немало доб­рых дел, сформировавших наше общее гуманитарное пространство. В Беларуси изданы книги казахских писателей на русском и белорусском языках. В Казахстане выпущен уникальный альманах «Казахстан – Беларусь». В Минс­ке увидела свет коллективная монография «Духовные ценности как основа фундамента культуры народов», подготовленная учеными-литературоведами Казахстана.

– Примеров нашего сотрудничества достаточно много. Самое важное, что все эти издательские проекты, многочисленные инициативы в области художественного перевода, статьи из сферы сравнительного литературоведения, посвященные одновременно произведениям белорусской и казахской литератур, являются основой формирования миролюбия, настоящего добрососедства наших национальных культур, наших народов, – отметил Алесь Карлюкевич.

– Наши братские страны давно объединяет общность культурных и духовных ценностей, крепкие литературные связи. Об этом свидетельствуют многочисленные сборники и публикации, где мы не только раскрываем современное состояние наших литератур, но и ведем совместные поиски дружественных гуманитарных отношений в современном мире. Ведь народы сближает и обогащает только общее культурное и литературное наследие, поэтому мы продолжаем укреплять теплые дружественные связи с белорусскими коллегами, – сказал, выступая на «круглом столе» генеральный директор Института литературы и искусства имени М. О. Ауэзова, член-корреспондент НАН РК, заслуженный деятель РК, доктор филологических наук Кенжехан Матыжанов.

Новых контактов и новых совместных изданий пожелал участникам встречи и заместитель председателя Союза писателей Казахстана, член-корреспондент НАН РК, доктор филологических наук Бауыржан Жакып. Он считает, что именно белорусские коллеги с открытием сайта «Созвучие» восстановили и укрепили прерванные с распадом Советского Союза связи, сделав многое для сближения литературы и культуры на всем постсоветском пространстве.

– Что касается нашей деятельности, то хочу обратить внимание на выпущенный нами альманах «Казахстан – Беларусь», где целый раздел посвящен раскрытию научной ценности наших литератур. Это статьи известных деятелей науки и литературы Абсаттара Дербисали, Мурата Ауэзова, Ивана Саверченко, Уалихана Калижанова, Алеся Карлюкевича, Аклимы Омаровой, Нурдаулета Акыша и других, – сказал он.

Первая ласточка

Уникальный альманах «Казах­стан – Беларусь» был презентован в рамках «круглого стола» и подарен Национальной библиотеке РК. Это первое солидное издание, созданное совместными усилиями литераторов Казахстана и Беларуси, вместившее десятки имен поэтов, прозаиков и литературоведов двух стран.

Во вступительном слове к книге посол Казахстана в Беларуси Аскар Бейсенбаев подчеркнул важность укрепления культурных связей между братскими культурами.

– Первый том альманаха «Казахстан – Беларусь» вобрал мудрость, силу и красоту слов, звучащих на трех языках – казахском, белорусском и русском, на языках евразийского пространства, богатого историей, отмеченного самобытностью культур, хранящего наследие великих мастеров художественного слова, взрастившего не одно поколение талантливых поэтов, прозаиков, драматургов, – пишет он. – Не случайно его открывает великий казахский поэт, философ, Учитель – Абай Кунанбаев, который завещал будущим поколениям свою мудрость в «Книге слов», поэмах, лирике. Он впервые переложил на казахский язык произ­ведения гениев, поэтов-реформаторов русской словес­ности – А. Пушкина и М. Лермонтова. Он сам стал реформатором казахского языка, казахских душ, казахского общества. Его произведения переведены на 116 языков мира. Микола Метлицкий своими переводами Абая на белорусский язык породнил наши народы.

Модератор «круглого стола», заведующая отделом аналитики и внешних литературных связей Института литературы и искусства имени М. О. Ауэзова Светлана Ананьева, не раз отмечала, что в современном мире особенно актуален диалог культур и литератур. В ее статье «Абай Кунанбаев в мировом литературном пространстве», помещенной в альманахе, подчеркивается важность литературного перевода, который выполняет роль связующего звена между литераторами и читателями разных стран.

– Благодаря блистательным переводам лауреата Государственной премии Республики Беларусь поэта Миколы Метлицкого Абай, зазвучав по-белорусски, идет в широкий белорусский мир, в европейский простор, – справедливо отмечает она. – Каждый из нас открывает Абая самостоятельно, поэтому так важен новый перевод творческого наследия Абая на языки народов мира. Особо значимы в контексте диалога культур и литератур восприятие и оценка его поэзии современными читателями, переводчиками, издателями. Таким образом происходит встраивание его текста, классического и философски насыщенного, в мировое литературное пространство, – пишет она.

Знакомые имена

В числе участников альманаха «Казахстан – Беларусь» приятно было увидеть фамилии людей, которые в свое время активно сотрудничали с «Казахстанской правдой». Это Валерий Михайлов, автор более 20 книг стихов и прозы, в том числе о Михаиле Лермонтове, Евгении Боратынском и Николае Заболоцком, которые были изданы в Москве в серии «Жизнь замечательных людей», а его документально-публицистическая повесть «Великий джут» включена в школьные программы. В конце 90-х годов Валерий Михайлов руководил «Казахстанской правдой». В альманахе помещены его стихи.

Уроженка Беларуси Любовь Шашкова уже не одно десятилетие живет в Алматы, была обозревателем «Казахстанской правды», автор десяти книг стихов и прозы. Ее поэтическая книга «Два вольных крыла» вместила в себя воспоминания и впечатления о двух родных для нее республиках. Кстати сказать, Любовь Шашкова вместе со Светланой Ананьевой является автором-составителем альманаха «Казахстан – Беларусь».

– Литературные связи нашего Казахстана с Республикой Беларусь являются подтверждением того, что культура не имеет ни пространственных, ни временных границ. Мне не однажды довелось бывать на различных совместных литературных мероприятиях в Беларуси, и я видела, насколько важны такие контакты, особенно в столь непростое время, которое все мы переживаем. Ни пандемия, ни тысячи километров, разделяющих Казахстан и Беларусь, не являются барьером для укрепления литературной дружбы, а значит – и дружбы между народами наших стран, – сказала она, выступая на «круглом столе».

Первый президент Международного фронтового клуба имени газеты «Казахстанская правда» поэт-­фронтовик Леонид Скалковский публиковал в нашей газете свои воспоминания о Великой Отечест­венной войне. Он из тех ветеранов, которые, по его же словам, уже ушли в бессмертие. В альманахе представлены его военные стихи и мемуары, ведь Леонид Скалковский освобождал Беларусь от фашистских захватчиков.

Геннадий Доронин, много лет проработавший в «Казахстанской правде», в 2015-м году вместе с семьей переехал в Беларусь. Являясь членом союзов писателей Казахстана и России, он опубликовал более десяти книг прозы, такие как «Глагол прошедшего времени», «Жизнь и смерть Буратино», «Свет земной», «Остров» и другие.

В альманахе «Казахстан – Беларусь» опубликованы его заметки разных лет «Сквозь призму любви», которые начинаются очень символично: «Иногда по ночам мне снится Беларусь… Когда три года назад я впервые попал туда, то был просто поражен: как же я жил доселе, только понаслышке зная об этой чудесной, зеленой, светлой земле? Мне полюбился этот озерный, речной, лесной край, и я стараюсь его узнать, пишу о нем, не выискивая информационный повод или особые даты в календаре.

…Кто из нас не знает песни «Белоруссия» – объяснения в любви своей родине легендарных «Пес­няров»? Действительность оказалась краше; наверное, сама эта страна – чудесная и неповторимая музыка? Например, я долго не мог избавиться от ощущения, что здесь на каждой лесной поляне стоит какой-нибудь таинственный дом, избушка на курьих ножках, нужно только приглядеться лучше… И еще мне показалось, что это – очень освоенная, обжитая, почти домашняя страна... Есть темные леса, Беловежская пуща… непроходимые болота, но ощущение обжитости, какой-то не сразу понятной обретенности не пропадало…»

И вот так же тепло, сердечно отзываются о Казахстане и Беларуси все авторы, включенные в альманах, начиная от классиков – Абая и Янки Купалы. В альманахе можно прочитать строки Олжаса Сулейменова и Мурата Ауэзова, Миколы Метлицкого и Алеся Карлюкевича, Бахытжана Канапьянова и Нурлана Оразалина, Надежды Черновой и Василия Шупейкина, Марии Кобец и Алеся Бадака, а также многих других.

Не случайно в предисловии к альманаху Алесь Карлюкевич написал, что такого рода литературная связь, что сложилась в последнее десятилетие между Беларусью и Казахстаном, – яркий пример для других стран. Белорусы и казах­станцы умеют дружить.

Будем надеяться, что с годами такая дружба будет только крепнуть, набирая все большие творческие обороты.