Моцарт от бокса

Рассказывать, кем является Серик, не имеет смысла. Имя двукратного чемпиона Европы по боксу, чемпиона СССР, двукратного обладателя Кубка мира и сереб­ряного призера XXII Олимпийских игр в Москве, заслуженного мастера спорта СССР прекрас­но известно в нашей стране, да и во всем мире. Интеллектуальное, хладнокровное ведение поединка, невероятное чувство дистанции, артистизм и стойкость – таким видели кумира миллионы почитателей таланта нашего боксера. Яркие и драматичные моменты спортивных пое­динков боксера Конакбаева давно разобраны профессионалами и спортивными журналистами, что называется, по косточкам.

Мне представляется, многим интереснее поделиться размышлениями о феномене гражданина страны и мира, нашего современника. Размышления эти созревали давно и «поспели» после недавней встречи.

Нашему знакомству и дружбе без малого полвека, и весь этот внушительный пласт жизни я с интересом следил сначала за спортивными успехами талант­ливого боксера, затем – профессионального управленца от спорта, позже – за его депутатской работой. На каждом из этапов ему удавалось оставаться собой, сохраняя и развивая присущие ему качества лидера – целеус­тремленность, настойчивость, профессионализм.

Здесь весьма важно задаться вопросом, откуда в человеке берутся такие качества, черты характера, что в результате определяют его поступки, а в итоге – его жизнь? Бесспорно, из спорта. Бокс – стезя мужественных людей. Ярчайшее тому подтверждение – Олимпиада в Москве. Драматический полуфинал с боксером с Кубы. Непревзойденный Агилара обрушил шквал ошеломительных атак, сумел даже отправить Серика в нокдаун. Казалось, результат поединка предрешен.

Но именно в этот миг ход истории был изменен Батыром казахской земли: ликуя, весь мир стал свидетелем необыкновенного, фантастического возрож­дения Конакбаева в этом поединке. Серик сумел собраться и нашел уязвимые места в защите Агилара. Специалисты скрупулезно, что называется, по кад­рам разобрали этот поединок, приходя в итоге закономерно к выводу, что для такой победы в первую очередь нужен талант. С этим трудно не согласиться. Профессиональное чутье, помноженное на годы изматывающих тренировок, уникальное чувство дистанции дали результат – красивая заслуженная победа.

Позже об том эпизоде Серик вспоминал: «В момент нокдауна во мне проснулась злость. Что было дальше, помню смутно, потому что работал на автопилоте». Для меня в этом воспоминании ключевым словом является именно «работал». Потому что любая победа – это в первую очередь работа. Повседневная изнуряющая работа на ринге и за его пределами. Как и в любом другом деле. Конечно, спортивная злость помогает собраться, мобилизовать силы и с новой энергией броситься в бой, но одной спортивной злости мало. Что есть в твоем арсенале для мобилизации? Вот главный вопрос.

Смею заверить, что, помимо высочайших профессиональных качеств боксера, коих у Серика предостаточно, требуется что-то не менее важное. Необходимо, чтобы «звезды сложились», и сама Вселенная благословила твой путь! В спортивной судьбе Конакбаева-боксера, Конакбае­ва-гражданина «звезды сложились».

«Мужчина должен уметь постоять за себя», – напутствовал меня и моего брата-близнеца Ерика папа и в добровольно-принудительном порядке «откомандировал» в секцию бокса, – так Серик не без улыбки рассказывал о рождении своей спортивной биографии. – Дворовые шалопаи попытались отобрать у брата коньки, но Ерику ценой разбитого носа удалось их отстоять. Ерик тогда уже занимался боксом, и бокс помог брату в этой истории».

Тогда папа, Керимбек Конак­бае­вич, даже не задумывался о головокружительной спортивной карьере сыновей. Он видел в них будущих инженеров и надеялся, что его любовь к точным наукам разделят и дети. Но рассудив, что бокс этому не помешает, отвел и Серика к свое­му другу Кенесу Омарову, знаменитому в Джамбуле тренеру по боксу. В семье Конакбаевых любили спорт – Керимбек Конакбаевич в студенческие годы был чемпионом Ленинграда по классической борьбе, мама, Балтуган Темиргалиевна, представляла Казахскую ССР на Всесоюзном параде физкультурников в Москве. И кто знает, может, и те шалопаи, что прельстились коньками, сыграли отведенную им роль для того, чтобы будущий чемпион услышал слова отца: «Серик, ты тоже будешь заниматься боксом!»

Так бывает, что иногда мы не придаем значения маленьким, не важным на первый взгляд событиям, не подозревая о том, к каким результатам они могут привести в итоге. Редко кому даровано умение предвидеть, заглянуть в будущее. Серик часто вспоминал об отце как о человеке, который владел этим даром. Еще за три года до Олимпиады, возвращаясь в родной город после одного из первых успешных для сына молодежных турниров, Керимбек Конакбаевич «запрограммировал» сына. «Надо готовиться, ты будешь участвовать в Олимпиа­де в Москве­ и обязательно добьешься успеха. Я буду рядом и сделаю все для твоей победы». И всегда поступал согласно данным сыну обещаниям. Не спал ночами во время подготовки и проведения соревнований – готовил еду для сына, чтобы он, не теряя сил, мог «держать вес». Это сейчас звезды мирового спорта окружены многочис­ленной свитой, которая 24⁄7 обеспечивает спортсмена всем необходимым. Тогда вся тяжесть заботы ложилась на плечи самых близких людей и тренера.

Поддержка родных, родительская любовь и забота – вот те первые кирпичики созидания, которые закладываются в фундамент будущего человека. Серик с теплотой рассказывал, как первый боксерский инвентарь – мешок, сшила мама, как радовался привезенным отцом из командировки настоящим боксерским перчаткам. Каждый хранит такие теплые воспоминания, что лежат в основании души. Это то, что помогает оставаться человеком, предать которые тебе никогда не позволит совесть, предав которые уже не сможешь называть себя Человеком.

Талант всегда многогранен. Не зря говорят: «Талантливый человек талантлив во всем». В полной мере отношу эту мудрость к отцу Серика. Его главный дар, предназначение раскрылись в воспитании достойного сына, всемирно прославившего страну. Но современники помнят Керимбека Конакбаевича и как автора первого учебника на казахском языке по начертательной геометрии, ученого, переведшего на казахский язык математические понятия. Серик рассказывал, как в годы студенческой молодости на обязательной тогда для всех студентов «сельхозке», ребята-­выпускники сельских школ с благодарностью вспоминали имя его отца, утверждая, «что без его учебников одолеть эту науку было бы ох как нелегко».

Трагическая смерть отца. Автокатастрофа. Серику неполных 18 лет. Такой сокрушительный удар судьбы выбьет из седла любого. У Конакбаева уже очень скоро первый в его жизни турнир «среди мужиков» – соревнования среди взрослых спорт­сменов в Риге. Серик выдержал этот удар – ошеломляющая победа восемнадцатилетнего казахского дарования. Победа, открывшая двери в сборную СССР. Невероятный успех. Мало кто знает, как Серику приходилось прятаться в перерывах, скрывая от посторонних слезы. Боль невосполнимой утраты разрывала его сердце. Потом о победе Серик скажет: «Папина мечта вела».

Каждый бой на ринге Серик посвящал отцу. Память помогала собрать силы и не думать ни о чем, кроме победы. Серик уверенно двигался от победы к победе. В 1978 году Конакбаев поднимает над головой Кубок СССР. Высокая цель становилась осязаемой. «Как я сейчас понимаю, мне свыше помогал отец. Он незримо всегда был со мной», – делился воспоминания­ми и размышлениями Серик.

Тюркское мировоззрение, философия степи учит: человек никогда не остается один. Его жизненный путь храним духами предков – аруахами. Безусловно, почитание памяти предков присутствует у большинства народов, но примеров столь сильного и созидательного влия­ния на уклад жизни, традиции в истории цивилизаций, сохраненных в веках, не так много. В отличие от народов, населявших Европу, древо рода у казахов не стало привилегией только для избранных. Для нас, безусловно, не менее важна сохраненная память о предках – от удаленных временем на столетия к ныне живущим. Изначально устоявшиеся каноны имели в основе заботу о генетическом здоровье рода, владение и наследование земель, а со временем обогатились и развились до высот мировоззрения, наполнившись ответственностью перед памятью предков за свои дела и поступки. Степной уклад жизни не допускал, чтобы были сироты – даже осиротевшие дети врага принимались родом, становились его частью.

Параллельно существует точка зрения, что родоплеменное деление казахского общества является бомбой, заложенной в его основании. Взгляд этот, к сожалению, небеспочвенный. Клановость, трайбализм губительны, тормозят развитие нации. Замечательно, что мы знаем эту проблему. Сумеем ли мы ее разрешить? Покажет время.

Для начала предлагаю оттолк­нуться от достаточно просто сформулированного постулата: казахское общество не разделено на роды, наоборот, формирование самосознания казахской нации берет исток от исторического переплетения, взаимозависимости и культурного обогащения родов. Знать историю, любить, уважать свой род это значит относиться с таким же уважением и ко всем другим. Отвергнуть навсегда представление о родовой исключительности. Своеобразности – согласен, исторической уникальности – бесспорно. Память поколений бесценна. Я знаю, с какой любовью Серик хранит воспоминания о деде Конакбае – легендарном кокпаристе, чье умение побеждать со всей полнотой передалось ему.

Надеюсь быть правильно понятым: я не ратую за архаизацию общественного сознания. Феномен казахского национального сознания призываю рассматривать как нравственный камертон для создания и рождения идеологических основ современного многонацио­нального сообщества народов нашей страны, без которых ни о каком единстве не может быть и речи. С горечью осознаю, что за тридцать лет мы не добились консолидации основных социальных групп. Не сформировано единое казахстанское общество, а вся кипучая дея­тельность в этом направлении оказалась показухой. Процесс этого «рож­дения» длительный. Но, не начав его, мы обрекаем себя на огромный риск потери суверенитета страны. И это наша самая большая ответственность перед памятью предков и будущими поколениями.

Красиво и очень долго идеологи разносили по ветру цветастые фразы о нашей Независимости. Я уже говорил, что очень часто сама по себе независимость не решает никаких проблем, а способна породить новые. Междоусобные столкновения, смертельная схватка за власть способны погрузить целые регионы в пучину новых страданий. К счастью, нам удалось «переболеть» этим не в столь драматической форме. Борьба за независимость не должна ограничиться обретением некоего набора формальных признаков. Независимость должна стать одним из главных инструментов для достижения благополучия и счастья народа. Сколько для этого «независимостей» мы должны обрести? Экономическую, идеологическую, военную, продовольственную? Уверен, что это далеко не полный перечень.

Добиться победы над нави­саю­щими проблемами – трудная и долгая работа. Возможно, не одного поколения. Долгий путь. И, как любую дорогу, одному осилить ее не под силу. В дороге нужен попутчик, спутник. В казахском языке для этого есть очень емкое и точное слово «жолдас» – друг в пути. Это намного больше, чем просто слово. Это часть мировоззрения степняка. Жолдас – тот, кто готов протянуть руку помощи, на чье плечо в минуту испытаний всегда можно опереться, тот, кому на помощь готов броситься, не задумываясь, сам в самый лютый буран, с кем готов поделиться последним глотком воды в самый изнуряющий зной.

Благословен тот путь, по которому идешь вместе с верным товарищем. И как замечательно, что у Серика на жизненном пути есть такой человек. Муслимбай Даирбекович Даирбеков, чья поддержка и помощь помогла Балтуган и сыновьям выстоять, не дать отчаянию и горю сломить осиротевших мальчишек. Мус­лим – мой старый друг. Это он познакомил меня в конце 70-х с тогда еще совсем юным Сериком, с которым уже больше полувека делится теп­лотой безмерно щедрой души.

Но одной из главных, определивших всю дальнейшую судьбу Конакбаева-боксера, по праву следует назвать встречу с Тренером. Юрий Цхай. Наставник, педагог, тренер, друг. Какой из этих его талантов поставить на первое место? Не знаю. Но знаю точно, что без каждой из граней таланта Юрия Андреевича не сложилась бы история легенды, не было бы мирового признания и феноменальных результатов, не «сложились бы звезды».

В середине далеких 70-х тогда еще совсем молодой тренер и талантливый мальчишка, наверное, даже не мечтали, что им предстоит вписать самую яркую страницу в истории отечественного бокса. Результатом этого по-настоящему творческого тандема станет рождение казахстанской школы бокса, заслужившей признание во всем мире. Им удалось приблизить бокс к искусству, наполнить артистизмом. «Моцарт от бокса» – такое сравнение когда-то вырвалось у меня из души.

Не только профессиональные качества спортсмена сделали Серика настоящим лидером, капитаном сборной команды боксеров СССР, но и лучшие человеческие качества. Уважение и любовь команды заслужить было не просто. В составе сборной гремели такие имена со всех республик Союза – Александр Кошкин, Виктор Рыбаков, Самсон Хачатрян, Шамиль Сабиров, Давид Квачадзе, Игорь Высоцкий, Евгений Горстков, Виктор Савченко, Исраэл Акопкохян, Виктор Мирошниченко, Петр Галкин, Петр Заев. Наши Валерий Рачков, Александр Мирош­ниченко и Виктор Демьяненко.

После Олимпиады в шутку «коллеги по цеху» называли Серика любимчиком главного тренера. Действительно, главный тренер той сборной Артем Александрович Лавров любил и высоко ценил интеллектуальную манеру боя Серика, умение предугадать намерения противника на ринге. По мне «предугадать» – это «молниеносно просчитать, вычислить и найти ответ», как раз те способности, которые Серик развивал в себе вместе с отцом, «готовясь в математики» и поступлению в Бауманку – один из престижнейших технических вузов СССР. Попасть в сборную, выиграть чемпионат Союза, по рассказам Серика, было куда сложнее, чем чемпионат Европы.

«Массовость, конкуренция, подготовка спортсменов на основе научного подхода, в результате давали качество, мастерство и победы» – такую вывел для себя формулу успеха советского спорта Серик Конакбаев. Наследуя и развивая лучшие традиции, в Казахстане удалось сохранить интерес и успех отечественного бокса. Вклад Конакбаева-организатора в этом трудно преувеличить. Как ни парадоксально, и самому боксу потребовалась защита. Спорт настоящих мужчин пытались вычеркнуть из списка олимпийских соревнований. Мировая известность и авторитет Серика, выступившего в защиту бокса, сыграли не последнюю роль в отстаивании «прав» любимого вида спорта миллионов.

«С интересом прочитал Вашу книгу, Олжеке. Молодежь должна знать из первых уст – «Как было». Как хорошо, что в ней так много положительных примеров. Нужны маяки, указывающие путь к цели», – ближе к завершению сказал Серик. Я молча согласился. Вспомнилось, как давным-давно, после первых побед над именитыми соперниками (не буду называть их имен), он признался: «После этой победы я понял – не боги горшки обжигают!» Тогда у меня родилось убеждение: этот Человек обязательно добьется самых высоких целей. Его дела и успехи вдохновят многих. Рад, что не ошибся. Я был влюблен в этого интеллигентного, думающего бойца. Он заставлял не только меня, но и всех ребят гордиться своей нацией.

Действительно, людям нужны маяки, на кого стоит ориентировать цели. Кумиры. Настоя­щие герои. Не такие, как нахлынувшая на волне «хайпа» из виртуального мира прорва непонятных инфлюенсеров с авторитетом «калиф на час», уносимых временем столь же быстро, как и невнятные слова, которыми они себя называют.

Дела и поступки, которые мы вплетаем в связующую «нить времен», делают ее прочней, позволяют и дальше тянуться в будущее, поддерживая связь поколений.

…Я хочу завершить предыдущие страницы несколькими предложениями, которые выражают всю мою историю знакомства и дружбы с Сериком Конакбаевым.

Я открыл его для себя в конце 70-х и в первые годы 80-х. Когда он открылся для миллионов молодых казахстанцев моего поколения.

Спорт имеет особое значение для развития самосознания любого народа: какому-то этносу победа в международном футбольном матче помогает в постоянной борьбе с комплексом собственной неполноценности. Для нас таким фактором стали боксерские победы Серика Конакбаева.

В 70-е у нас были неплохие боксеры, многие доходили до финальных боев, и даже заслуживали «золота», по мнению большинства зрителей, но судьи не пускали победителя дальше «серебра». И все это длилось до того, как на ринге появился стройный, красивый и вовсе не могучий Серик Конакбаев. Как бы танцуя, он уклонялся от ударов противника и побеждал за явным преимуществом. И судьям ничего не оставалось делать, кроме как объявлять победителем Серика Конакбаева. Он первым из казахских боксеров пробил стену судейского неприя­тия и стал первым чемпионом Европы. Он мог бы стать первым Олимпийским чемпионом, но Олимпийские игры в Москве не были поддержаны Западом.

И хотя советские боксеры (почти вся сборная) вышли в финал, советские судьи «получили задание разбавить финал» иностранцами. Противником Конакбаева стал итальянец, которого Серик побил на первенстве Европы, и, конечно, итальянцу присудили победу.

Незабываемые дни!

В моей жизни было немало приятных и радостных дней, но когда побеждал Серик Конак­баев, это были дни национального счастья парней моего поколения.

Серик открыл дорогу нашему боксу к олимпийскому «золоту».

Недавно я прочел, что с пос­ледней Олимпиады казахстанцы привезли восемь бронзовых медалей – за третьи и четвертые места... Вот если бы в составе Олимпийского комитета был великий спортсмен и организатор любительского спорта Серик Конакбаев, я уверен, олимпийская «бронза» превратилась бы в «золото»!

Алматы, март 2024 г.