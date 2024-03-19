Моцарт от бокса
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Олжас Сулейменов, поэт, директор Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО
Время несется, мчится стремительно. События, лица мелькают и отстают, оставаясь в рабочем графике и все реже – в памяти души. Письма уступили место кратким посланиям, беседы – сообщениям в несколько секунд. Время требует быть кратким, его так часто не хватает для неторопливых встреч, задушевной беседы. Оно же, неумолимое время, учит нас сильнее ценить подобные моменты. И вот такой момент представился. Я говорю о встрече с моим давнишним другом Сериком.
Сериком Керимбековичем Конакбаевым.