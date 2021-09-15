​Мурал о будущем и прошлом

Если в прошлом году муралами украшали жилые дома, то в нынешнем – промышленные здания. Огромная картина появилась на стенах Карагандинского литейно-машиностроительного завода. Так, можно сказать, достигнуты сразу две цели: во-первых, вспомнили первого казахстанского академика Каныша Сатпаева и американского инженера Илона Маска, а во-вторых, мурал напоминает, что завод отметил свой 80-летний юбилей. КЛМЗ – одно из старейших предприятий угольного региона, которое было запущено в начале Великой Отечественной войны.

– Казалось бы, что общего между Канышем Сатпаевым и Илоном Маском? Но если вдуматься, все становится понятно, – рассуж­дает руководитель производства металлоконструкций Улан Абеков. – Отец казахстанской металлургии Каныш Сатпаев олицетворяет собой историю завода – от ремонт­ных мастерских до сложнейшего литейного и машиностроительного производства. А образ Илона Маска – это воплощение технологичного будущего, того самого прогресса, к которому мы стремимся.

Автор мурала – молодой карагандинский художник Чингиз Касимов. Прежде чем приступить к работе, он ознакомился с историей завода, проштудировал биографии академика Сатпаева и изобретателя Маска. В итоге в окончательный эскиз вошли не только портреты известных людей, но их высказывания.

«Менің халқым менен де биік» («Мой народ выше меня») – у этой фразы Каныша Сатпаева, запечатленной на мурале, есть интересная история. В 1947 году наш академик вместе с другими учеными был в Англии. Там в одном из музеев он увидел самородок меди величиной с лошадиную голову. Экспонат был подписан «руда из африканского месторождения». Каныш Имантаевич сразу понял, что артефакт вовсе не из Африки, а из Жезказгана, но из вежливости спорить с музейщиками не стал. Он взял лупу и начал изучать самородок. Ученый заметил следы тонкозернистых песчаников, которые бывают только в степной зоне, и заявил: «Он привезен из казахских степей!» На следующий день работники музея извинились за ошибку и исправили ее.

А потом, когда Каныш Сатпаев встретился в Лондоне с Уин­стоном Черчиллем, тот спросил у него: «Так же высоки ростом и другие казахи?» На что гость ответил: «Среди казахов я, наверное, самый маленький! Мой народ выше меня».

– Это высказывание великого казахского ученого украшает наш мурал, – отмечает Улан Абеков. – В нем – философия жизни Канеке. А для нас, новых поколений казах­станцев, он – пример того, как нужно любить свою Родину и беззаветно ей служить.

Добавим, что на здании литейно-машиностроительного завода нарисовали и второй мурал. Он выполнен в технике поп-арт. На нем изображены рабочие, на плечах которых держится все производство.

На создание муралов у художника Чингиза Касимова ушло 2 недели.